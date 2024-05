Due rapine in mezz’ora in via Nazionale, allarme sicurezza a Torre del Greco

Due rapine in mezz'ora in via Nazionale

Due rapine in via Nazionale in rapida successione, prima in una pizzeria e, successivamente, ad un uomo che prelevava al bancomat: sull’accaduto indagano i carabinieri.

Rapine in via Nazionale, paura a Torre del Greco

Hanno agito a mano armata per due volte in meno di mezz’ora: i fatti, riportati da ANSA, riportano di un primo colpo avvenuto alle ore 22.30 circa. Tre sconosciuti a volto coperto avrebbero fatto irruzione in una pizzeria della periferia di Torre del Greco, pretendendo denaro e telefono cellulare dal titolare dell’attività.

Risultato del bottino: 60 euro ed un telefono cellulare iPhone. I tre rapinatori sono entrati di prepotenza, scalciando e danneggiando anche la porta d’ingresso del locale: due di essi, secondo le ricostruzioni, sarebbero stati armati.

Colpita una pizzeria ed un uomo al bancomat

Non è confermato se il secondo episodio sia avvenuto ad opera degli stessi malviventi, ma sono parecchi gli elementi che sembrano confermarlo: infatti, alle ore 22.55 un uomo di 21 anni sarebbe stato avvicinato poco dopo aver prelevato denaro contante.

Anche in questo caso, i malviventi sarebbero stati in tre, a volto coperto, di cui due armati. Anche questa aggressione sarebbe avvenuta in via Nazionale, poco distante dalla pizzeria del primo episodio. Stesso atteggiamento aggressivo: i tre avrebbero picchiato il malcapitato, colpito poi con il calcio della pistola sulla testa, prima di rubargli la somma appena prelevata insieme a portafogli e cellulare.

La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale, dove gli sono state riscontrate contusioni al capo ed una ferita al cuoio capelluto. La prognosi per la guarigione, secondo i sanitari, è di sei giorni. Piccola criminalità, atteggiamenti violenti per miseri bottini: forse è proprio questo a preoccupare maggiormente la popolazione, quell’imprevedibilità che riesce ad incutere senso di insicurezza e timore che da ieri sera, a Torre del Greco, è tornato a crescere negli animi dei cittadini.