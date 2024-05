La redazione di Vesuviolive.it ha contattato il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, interrogandolo sulla questione utilizzo dello stadio Amerigo Liguori da parte della Turris, impelagata nell’affannosa corsa all’iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

ESCLUSIVA/ Stadio Liguori, il sindaco Mennella: “La Turris ci giocherà anche la prossima stagione”

Il primo cittadino corallino ha confermato ai nostri microfoni che sono state avviate le procedure per produrre la documentazione utile alla SS Turris Calcio, al fine di comunicare alla FIGC che anche nella stagione 2024/2025 utilizzerà come terreno di gioco casalingo l’impianto dello stadio Amerigo Liguori in viale Ungheria: “È stato assicurato l’utilizzo dello stadio Amerigo Liguori alla SS Turris Calcio anche per la stagione 2024/2025. Domani partirà l’iter burocratico”.

Quella del campo era una delle beghe burocratiche da risolvere il prima possibile, in vista della scadenza dei termini per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Nessun aggiornamento per quanto riguarda la risoluzione dei debiti con il Comune di Torre del Greco per l’utilizzo pregresso dello stadio. Intanto, il 4 giugno si avvicina: entro tale data bisognerà presentare le fideiussioni alla Lega Calcio, che fungeranno da garanzia alla società e ne consentiranno il regolare inserimento nella lista delle partecipanti di terza divisione.

Un giorno che, allo stato attuale, appare lontanissimo: l’avvicendamento al vertice del club non è infatti ancora avvenuto, e nessun compratore pare abbia formulato un’offerta ufficiale. Negli ultimi giorni sono circolate vaghe notizie che riguardano un paio di cordate: una del nord, una del sud. Di certezze, però, neanche l’ombra. A Torre del Greco, intanto, l’ansia sale.