Turris, Primicile potrebbe restare: “Ho avuto un approccio con la nuova proprietà”

Ieri sera ai microfoni di Focus Serie C, il programma dedicato al mondo della Lega Pro di Otto Channel, si è collegato il direttore sportivo della Turris, Rosario Primicile. Il ds ha voluto parlare dei tribolati ultimi giorni di casa corallina, tra iscrizione e passaggio di proprietà dai Colantonio a Ettore Capriola. In bilico anche il futuro dello stesso Primicile il quale ha confermato che non ci sono stati ancora seri contatti in vista della prossima stagione, ma in ogni caso si aspetterà il cambio di presidente prima di un incontro per decidere in vista del 2024/2025.

Le parole di Rosario Primicile sulle ultime da casa Turris

Sulle ultime settimane di casa Turris: “Io non avevo mai avuto dubbi sul tema iscrizione. Con o senza Colantonio poi lo vedremo, l’importante era iscriversi, oggi si parla di una probabile nuova proprietà con Capriola ma sinceramente non conosco ancora i termini in cui possa andare la trattativa. Oggi la Turris è rappresentata ancora da Colantonio ma a breve può arrivare il passaggio di proprietà. Ora aspettiamo la COVISOC ma da fonti interne siamo tranquilli, grazie anche alla fidejussione bancaria”.

Le parole sul futuro, tra riconferma e possibile progetto tecnico con la nuova proprietà: “Parlo in maniera onesta, per il progetto tecnico non sappiamo ancora nulla. Ho avuto un approccio con la nuova proprietà ma nulla di concreto. Non conosco le linee guida tecniche, lo stesso con Colantonio. Non ho mai parlato della prossima stagione. Io però dico sempre che indipendentemente dal budget o età media la differenza la fanno le motivazioni e l’organizzazione ben solida”.

Rinnovo di contratto per Esempio? : “Esempio rappresenta la Turris, sta con me da oltre dieci anni. Ora però dobbiamo vedere le varie posizioni, se fosse per me lo rinnoverei subito”.