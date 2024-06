Iscrizione Turris, Mennella: “Si è rischiato di vanificare tutto. Grazie ai Colantonio e Capriola”

Una giornata lunga ed estenuante quella di ieri in casa Turris, con l’iscrizione dei corallini al prossimo campionato di Serie C arrivata solamente nella prima serata, dopo ore concitate tra ripensamenti e problemi dell’ultimo secondo. Dopo l’ufficialità tra i vari messaggi social c’è anche quello del sindaco Luigi Mennella, il quale si è messo a disposizione dei corallini in prima persona per non far terminare così la bella e storica parentesi in Lega Pro di cui è protagonista la squadra di Torre del Greco da diversi anni. Adesso c’è una partita da vincere contro il Tribunale di Torre Annunziata.

Le parole di Mennella dopo l’iscrizione della Turris

Il sindaco ha voluto lanciare un messaggio a tutti i tifosi della Turris dopo l’ufficialità dell’iscrizione: “Poco fa abbiamo appreso che sono stati predisposti ed inviati tutti gli incartamenti per assicurare la partecipazione della compagine corallina al prossimo campionato di serie C. È stata una procedura tortuosa. Non va nascosto, in alcuni momenti si è rischiato davvero di vanificare quanto la squadra poche settimane fa aveva saputo conquistare sul campo”.