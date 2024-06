ULTIM’ORA – La fidejussione c’è: Turris iscritta al prossimo campionato di Serie C

Dopo giornate intense, trattative saltate e la mossa Capriola degli ultimi giorni, possiamo annunciarvi in anteprima che la Turris si è iscritta regolarmente al prossimo campionato di Lega Pro. Avevamo annunciato “cauto ottimismo” durante l’ultima puntata di Turris Live (andata in onda oggi pomeriggio), ora invece possiamo dirvi con assoluta certezza che la Turris ha compiuto il primo step di un giugno che sarà incandescente. Ora la prossima partita è col Tribunale di Torre Annunziata per la ristrutturazione del debito.

Finalmente iscrizione, la Turris giocherà il prossimo campionato di Lega Pro

Nel lunghissimo mese di maggio era nata l’idea triste di un addio ingiusto al prossimo campionato di Lega Pro. Eventualità che finalmente è svanita. Decisive la giornata odierna e la scorsa settimana, dove in casa Turris si è accelerato verso un’unica via. Fidejussione cash di 350 mila euro per evitare spiacevoli inconvenienti; è stata accantonata quindi la fantasiosa ipotesi della polizza svedese. Così la Turris ha strappato il “sì” dalla Lega. Garantendosi l’iscrizione al prossimo campionato.

Il primo passo è stato compiuto in casa Turris. Adesso testa alla cessione della società, poi ci sarà la partita fondamentale da vincere nel Tribunale di Torre Annunziata per la ristrutturazione del debito. Nelle prossime ore la notizia sarà confermata anche dalla Turris che uscirà con un comunicato ufficiale annunciando l’avvenuta iscrizione. Questa lunga prima giornata dunque si chiude con un sorriso, decisiva la volontà delle parti nel voler fare il bene della Turris. Un’iscrizione passata prima per Torre del Greco, poi per Napoli, dove gli organi principali della vicenda si sono successivamente riuniti nel primissimo pomeriggio dopo un primo colloquio nella città corallina. Il tutto per velocizzare lo spostamento del denaro della fidejussione richiesto dalla Lega Pro.