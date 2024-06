ESCLUSIVA/ Turris, continuano le trattative con il gruppo di Capriola per il passaggio societario

Giorni decisivi in casa Turris, il passaggio societario con Ettore Capriola fa passi in avanti - Foto Salvatore Varo

Giorni intensi in casa Turris. Domani sarà l’ultimo giorno utile per l’iscrizione, che per i corallini dovrebbe essere cosa fatta, nonostante i tanti dubbi dei giorni scorsi. In vista del 14 giugno però (giorno in cui il Tribunale di Torre Annunziata si esprimerà sulla ristrutturazione del debito) la Turris ha bisogno di presentarsi assolutamente con un’ossatura societaria, per non avere spiacevoli sorprese. Proprio in questo ambito le trattative procedono ed Ettore Capriola sembra essere pronto a rilevare la squadra di Torre del Greco, insieme ad un gruppo di investitori.

Capriola punta alla Turris, ma serve calma e pazienza

Una trattativa non semplice e assolutamente non scontata (l’episodio D’Oriano è un esempio) che sembra però andare nel verso giusto, arrivando finalmente a trovare un successore alla famiglia Colantonio. Ettore Capriola, torrese doc, si sta avvicinando a grandi passi alla Turris, dopo un mese da brivido per la squadra corallina, tra trattative sfumate, paura per l’iscrizione e tanta incertezza condita da dichiarazioni poco consone di alcuni protagonisti di questa faccenda.

L’accordo tra i Colantonio e lo stesso Capriola è cosa quasi fatta, con le parti che hanno raggiunto un accordo e sono pronte a “stringersi la mano”, sperando che sia quella giusta dopo le ultime due poco fortunate. Nel mentre si aspettano le formalità per l’iscrizione, dove si è raggiunta la tanto agognata cifra dei 350 mila euro e ora si aspettano alcuni passaggi burocratici che dovranno però essere condotti da Antonio Colantonio.

Ettore Capriola è un torrese doc, nato in una famiglia di orafi. Il suo successo è arrivato grazie alle costruzioni, diventando un punto di riferimento nel mondo edile campano e non solo. Pronto e determinato a fare il grande salto nel calcio ma per ora predica calma: la trattiva è di fondamentale importanza e i prossimi giorni saranno decisivi nel bene o nel male.