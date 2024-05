A poche ore di distanza dalla nostra puntata di Turris Live, in cui abbiamo mostrato in anteprima la foto che ritraeva Antonio Colantonio e Vincenzo D’Oriano sorridere stringendosi la mano alla presenza del sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, il mondo si sarebbe letteralmente rovesciato.

ULTIM’ORA/ Incredibile Turris, sarebbe saltato l’accordo tra D’Oriano e Colantonio

Lo scatto sembrava aver suggellato definitivamente il passaggio di consegne tanto atteso, ma nel pomeriggio è iniziata a circolare una voce tutt’altro che confortante in città. A quanto pare, la banca non avrebbe rilasciato la famigerata fideiussione, necessaria all’iscrizione della squadra corallina al prossimo campionato di Serie C.

Un diniego che ha inevitabilmente scaturito il dietrofront di D’Oriano, che ha valutato insussistenti le condizioni per andare avanti nel closing. Il passo successivo sarebbe dovuto essere rappresentato dalle firme apposte sul contratto preliminare di cessione delle quote da parte dei Colantonio.

Incredibilmente, la tifoseria della Turris ripiomba in mezza giornata nell’incubo fallimento: adesso i tempi si fanno davvero strettissimi, e senza questo accordo di compra-vendita il futuro appare nuovamente nebuloso.

Sembra davvero un incubo il finale di questa stagione, e intanto il 4 giugno si avvicina inesorabilmente.