Finalmente è arrivata la notizia più attesa: la Turris al 99% parteciperà regolarmente al prossimo campionato di Serie C. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Vesuvio Live, la società di Torre del Greco sarebbe riuscita infatti a produrre la famigerata fideiussione bancaria, rientrando nelle tempistiche indicate dalla FIGC.

ANTEPRIMA/ Turris, iscrizione last minute: pronta la fideiussione, manca solo l’ufficialità

A poche ore dalla chiusura della finestra temporale utile a presentare la documentazione, prevista per martedì 4 giugno 2024, la società corallina sarebbe dunque riuscita a trovare le risorse economiche per produrre la fideiussione necessaria come garanzia per la Federazione Italiana Giuoco Calcio affinché la Turris potesse partecipare al prossimo campionato di Serie C.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Vesuvio Live, sarebbe stato fondamentale il contributo di alcuni sponsor, che avrebbero finanziato una importante percentuale del totale di circa 350 mila euro di cui necessitava la società.

Il versamento effettivo della quota fideiussoria si è reso obbligatorio a causa della situazione debitoria in cui versa attualmente il club corallino: la Lega in simili condizioni chiede infatti liquidità a vista per evitare problemi di sorta a campionato in corso.

Si sta per chiudere positivamente il primo dei tanti capitoli che la Turris si troverà a scrivere nei prossimi mesi: fondamentale sarà adesso una programmazione seria per il futuro, affinché gli sforzi prodotti in campo e fuori non risultino vani tra pochi mesi.