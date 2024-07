Turris-Maniero ai titoli di coda: il Savoia è a un passo dall’attaccante

Dopo due stagioni, è arrivata al capolinea l’avventura di Riccardo Maniero alla Turris. Il calciatore ex Avellino tra le tante è pronto a salutare la compagine di Torre del Greco per scendere in Serie D. Ad aspettarlo c’è il Savoia che stava corteggiando il giocatore già da qualche settimana, strappando prima l’interesse e poi il “si” dell’attaccante, come ha confermato la settimana scorsa in un’intervista, in cui aveva ammesso che avrebbe gradito il passaggio alla squadra di Torre Annunziata nonostante la categoria.

Maniero saluta la Turris, il futuro sarà al Savoia in Serie D

Per l’attaccante a Torre del Greco si contano 66 presenze e 16 reti (11 nella stagione 2022/23 e solamente 5 nella stagione 2023/24). Un bottino magro, viste le tante aspettative e soprattutto gli oltre due mesi di contrattazione nell’estate del 2022 per strapparlo all’Avellino. Riccardo Maniero quest’anno tra infortuni vari e prestazioni sottotono è finito spesso sotto l’occhio della critica locale. Nonostante sia stato uno dei calciatori più importanti nella seconda metà di stagione nell’ambito “spogliatoio”, diventando uno dei leader assoluti nel momento di difficoltà tra gennaio e febbraio.

Ad aspettarlo ora c’è il Savoia che lo ha corteggiato a lungo, Nazario Matachione ed Emanuele Calaiò lo hanno convinto e l’attaccante è pronto a scendere di categoria per sposare la causa. La squadra di Torre Annunziata era l’unica meta gradita dal calciatore in Serie D, proprio come confermato da lui: “In Serie D accetterei solo il Savoia, per altri non scenderei di categoria”. Naturalmente prima ci sarà un contratto con la Turris da risolvere, visto che l’attaccante ha un accordo con i corallini fino al 2025, ma la trattativa è oramai a buon punto e nei prossimi giorni potranno arrivare aggiornamenti molto importanti in merito.