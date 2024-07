Ci siamo. Finalmente è arrivata la notizia che i tifosi corallini attendevano da mesì: lunedì 15 luglio 2024 verranno apposte le firme che sanciranno il passaggio di quote dalla famiglia Colantonio al gruppo guidato da Ettore Capriola.

ESCLUSIVA/ Turris, habemus Papam: lunedì il closing. Inizia ufficialmente l’era Capriola

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Vesuvio Live, avverrà infatti lunedì il tanto agognato closing. Le parti hanno finalmente raggiunto il compromesso sul quale si stava lavorando da settimane, ma che non ha impedito ad Ettore Capriola di iniziare contestualmente a programmare il futuro. Quello che tra quarantotto ore diventerà ufficialmente il nuovo presidente della Turris, infatti, ha già messo a segno due colpi importanti nei giorni scorsi.

Si tratta del nuovo direttore sportivo Riccardo Napolitano e dell’allenatore Mirko Conte, due giovani professionisti ma che hanno già maturato esperienza ultra ventennale nel calcio, e che in queste ore stanno lavorando senza sosta per costruire la rosa che tra pochi giorni si recherà a Capracotta per il ritiro precampionato.

E proprio lunedì, entrambi saranno protagonisti della prima conferenza stampa stagionale, che avremo il privilegio di trasmettere in esclusiva streaming attraverso i nostri canali social, in diretta dall’Hotel Marad di Torre del Greco. Appuntamento dalle ore 16. Non mancate: la Turris del futuro sta prendendo finalmente forma.