Sant’Anna, un successo in strada e nel mondo: la diretta di VesuvioLive seguita da 100.000 persone

Sant'Anna a Postiglione, centomila spettatori per la diretta

La festa di Sant’Anna a Postiglione si è conclusa con la tradizionale processione per le vie della contrada trasmessa in diretta su VesuvioLive: numeri da capogiro per l’evento, seguito da 100.000 persone da tutto il mondo.

Sant’Anna, la diretta seguita in tutto il mondo

Una festa che ha ormai ampiamente travalicato i confini del quartiere e della contrada Postiglione, entrando negli appuntamenti fissi dell’estate a Torre del Greco. Le celebrazioni in onore di Sant’Anna, nella “piccola” parrocchia di San Vincenzo a Postiglione, hanno messo in luce una comunità dal cuore grande che nei giorni di festa sa raccogliersi per dare il massimo sotto tutti i punti di vista.

Un legame tra le vie della contrada e la patrona che si è rinnovato ieri, 28 luglio, con la tradizionale processione che attira in strada un numero sempre maggiore di persone. Quasi 6 ore di cammino, nel quale il carro ha attraversato le strade a ridosso della chiesa ma anche la frequentatissima via Litoranea, incuriosendo ed attirando non solo i propri parrocchiani ma anche i tanti che, come solitamente accade nelle domeniche estive, affollano il lungomare torrese.

Centomila spettatori: collegati anche da USA, Canada e Turchia

VesuvioLive.it ha seguito l’intera processione in diretta dall’uscita (ritardata di circa un’ora per il forte caldo) delle ore 19 fino al rientro a mezzanotte. Quasi sei ore di diretta che sono state seguite da un numero straordinario di persone: superati, di poco, i centomila spettatori.

Collegamenti non solo da tutta Italia ma anche dagli altri continenti: tra i paesi nel mondo con il maggior numero di spettatori ci sono gli USA, la Germania, la Francia, la Turchia, il Regno Unito, la Spagna, la Svizzera, il Canada, l’Ucraina, la Romania, l’Albania e l’Ungheria.

Una produzione resa possibile grazie al supporto di tre realtà imprenditoriali e professionali del territorio: Ulisse Formazione, Lavela Beach Club e Gennaro Pinto Studio Commercialista. Nel 2023, quando per la prima volta nella storia fu trasmessa la processione di Sant’Anna in diretta streaming, gli spettatori furono 15.000.

Langella: “Sant’Anna può diventare il centro dell’estate in periferia”

Il momento sacro è stato certamente al centro dell’evento ma ad “esportare” l’affetto per questa festa hanno contribuito i quattro giorni di eventi e manifestazioni esterne con musica, comici e sagre. “È la dimostrazione che la nostra è una comunità parrocchiale viva ed in fermento. Tantissime persone sono arrivate dai paesi limitrofi per apprezzare la programmazione di eventi proposta”, spiega Michele Langella, responsabile dell’organizzazione.

“Ringraziamo il parroco Don Lorenzo, il comitato festa e tutta la comunità parrocchiale per l’ottimo lavoro svolto: a riprova di quanto siano attesi e desiderati questi momenti aggregativi che da troppo tempo mancano in periferia”. Ma proprio da Sant’Anna la periferia sud di Torre del Greco può ripartire per diventare un aggregatore di turismo eventistico e religioso.

Langella sottolinea, infatti: “Particolare è stata la vicinanza e l’attenzione dell’amministrazione comunale, con tanti consiglieri e col sindaco Luigi Mennella che hanno preso parte alle serate di festa, mostrando vivo apprezzamento per l’intera manifestazione e facendoci ben sperare in una crescita dell’evento, che possa davvero diventare punto di riferimento dell’estate cittadina in periferia”.