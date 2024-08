Biagio Morrone si lega alla Turris: il centrocampista firmerà un biennale

La Turris mette a segno un nuovo colpo di mercato ed è in procinto di acquisire le prestazioni del centrocampista Biagio Morrone. Il calciatore nativo di Castellamare di Stabia si legherà ai corallini per due anni e sarà l’uomo in più della mediana di Mirko Conte. Nonostante i soli 24 anni, Morrone ha già tanta esperienza in Serie C maturata con le maglie di Rieti, Foggia, Monopoli e Recanatese. Lo scorso anno proprio a Recanati è stato il faro del centrocampo dei giallorossi che però sono retrocessi nello spareggio play-out contro la Vis Pesaro.

Morrone si lega alla Turris, Mirko Conte ha un nuovo centrocampista

Cresciuto nelle giovanili della Juventus, Biagio Morrone è un centrocampista completo, abile nel gioco difensivo e pungente sotto porta (come dimostrano i 3 gol siglati nell’ultima stagione). Nel girone C ha già avuto varie esperienze con le maglie di Rieti, Monopoli e Foggia, giocando con grande costanza nonostante la sua giovanissima età. Negli ultimi due anni ha poi deciso di sposare il progetto Recanatese, dove ha collezionato oltre 70 presenze condite da 3 reti e 2 assist, esperienza poi chiusa con lo sfortunato play-out contro la Vis Pesaro.

Morrone è stato protagonista del ritiro di Capracotta della Turris, conquistandosi un contratto con i corallini dopo l’ottima impressione fatta agli ordini di Mirko Conte e il suo staff. La mediana però ora è in sovrannumero con Casarini, Pugliese, Scaccabarozzi, Onofrietti, Castellano e Siega. L’ultimo citato è il primo a cui si sta cercando sistemazione, complice il suo ingaggio, fuori portata per questa Turris. Per Casarini invece fase di stallo: si continua a trattare per trovare la soluzione migliore, la volontà delle parti è quella di raggiungere un accordo sul nuovo ingaggio (più basso del precedente) e continuare assieme l’avventura in Serie C.