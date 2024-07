Turris, Casarini può rimanere con un ritocco del contratto: i dettagli

Continuano i lavori in sede di mercato in casa Turris. I corallini sono alle prese tra entrate ed uscite insieme al DT Napolitano. C’è la volontà di abbassare un monte ingaggi troppo alto, tra contratti faraonici e gestione controversa della precedente società. Tanti i big alla porta ma alcuni potrebbero rimanere. Uno di questi è Federico Casarini: arrivato a gennaio dall’Avellino, il mediano è stato uno dei perni della salvezza della scorsa stagione. L’uomo in più di una rosa a cui mancava un leader vero come l’emiliano. Si ragiona anche sul suo futuro: il suo contratto è tra quelli più alti, ma spunta un’ipotesi che potrebbe far felice tutti.

Casarini resta alla Turris? Ritocco di contratto per restare il leader dei corallini

Mirko Conte sembra aver rivalutato completamente il mediano corallino, e così Federico Casarini potrebbe entrare nella lista dei big incedibili. Il tutto potrà essere concretizzato se il calciatore accetterà di farsi ridurre l’ingaggio: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, le parti potrebbero trovare un accordo in questo verso. Il mediano vorrebbe rimanere in Campania, e Torre del Greco è stata una piazza molto gradita al calciatore che è pronto a battagliare con la maglia corallina per un altro anno.

Un ritocco di contratto e la continuità da leader dentro e fuori lo spogliatoio, è questo il piano della Turris per convincere il calciatore a restare. Casarini, Ricci ed Esempio sono i fari dello spogliatoio: esperienza e tanta voglia di fare gruppo sono state le chiavi della salvezza della scorsa stagione e la volontà è quella di continuare nella stessa direzione. Intanto si attende l’ufficializzazione della permanenza di Esempio, che sembra sempre più vicina.