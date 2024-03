Casarini sulla Turris: “Avevo 2/3 proposte a gennaio ma quella dei corallini mi ha convinto di più”

Federico Casarini è assolutamente uno degli acquisti migliori della stagione in casa Turris. Il mediano ex Avellino è entrato subito nella dimensione corallina, diventando un vero e proprio generale in campo. Consigli, aggressività e sapienza, i suoi diktat che hanno reso il mediano della Turris una vera e propria diga invalicabile. Il calciatore, intervistato ai microfoni di zerocinquantuno ha parlato della scelta presa questo inverno e dell’obiettivo salvezza che si è posto con i corallini una volta firmato il contratto.

Le parole di Casarini tra Turris e passato e futuro

Un inizio complicato, chiuso con la cessione burrascosa dall’Avellino questo inverno. Ma dopo i lupi è arrivata la Turris che lo ha coccolato e fatto ritornare al suo livello, ripagando rapidamente la fiducia data a suon di prestazioni altisonanti e una verve da leader che tanto mancava a Torre del Greco. Ecco le sue parole in merito: “Ho iniziato la stagione nell’Avellino, club in cui militavo dall’estate del 2022, ma a gennaio la società ha fatto scelte diverse e allora mi sono dovuto cercare un’altra sistemazione: avevo due-tre proposte sul tavolo e ho optato per la Turris, ritenendo che tra le squadre invischiate nella parte bassa della classifica fosse quella con maggiori speranze di salvarsi. Abbiamo appena battuto il Catania, ora distante solo tre punti in classifica, e stiamo lottando per salvarci direttamente senza passare dai playout”.

Sul futuro: “Vivo davvero di anno in anno e non mi pongo limiti: ho ancora dentro di me una gran voglia di giocare e sto bene fisicamente, dunque spero di fare almeno altri due-tre anni sul campo. Man mano che si cresce subentrano poi altri fattori con cui confrontarsi, in primis la famiglia e la distanza da casa: ho alcune idee e pensieri per il futuro, ma ora sono focalizzato sulla mia carriera da calciatore”.