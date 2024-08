Capriola fa il punto della situazione in casa Turris, adesso l'obiettivo è il primo turno di Coppa Italia Serie C

La Turris entra ufficialmente nel vivo della stagione. Dopo aver chiuso il ritiro di Capracotta, i corallini mettono nel mirino l’11 agosto, quando esordiranno al Liguori alle ore 21:00 per il primo turno di Coppa Italia Serie C contro il Team Altamura. Nel mentre arrivano le prime parole ufficiali del presidente Capriola al termine del ritiro in Molise: quest’anno sarà una vera e propria “missione salvezza”, con i corallini che fanno forza sui tanti giovani arrivati e sull’esperienza dei calciatori riconfermati.

Capriola e le sue parole alla Rai sul momento della Turris in vista dell’inizio di stagione

Il presidente della Turris ai microfoni della Rai ha detto la sua al termine del ritiro dei corallini. Esperienza che ha aiutato il gruppo a legare visto i tanti nuovi volti a disposizione di Conte. Complimenti poi anche per l’amministrazione di Capracotta per le strutture messe a disposizione della squadra e dei tifosi (per le due amichevoli vinte contro la Rappresentativa Alto Molise e Termoli). Testa ora alla sfida di domenica sera contro il Team Altamura: in caso di vittoria ci sarà un’ulteriore sfida prima dell’inizio di campionato, in programma sempre al Liguori, contro il Monopoli.

“Per noi il ritiro è stato fondamentale per amalgamare la squadra che è stata fortemente rivisitata per questa nuova stagione. A Capracotta abbiamo trovato un campo in ottime condizioni e un’amministrazione comunale che è venuta incontro alle nostre esigenze. Siamo stati molto contenti di questa scelta. Svolgere il ritiro a Napoli sarebbe stato molto più difficile con le temperature che ci sono. Poi qui abbiamo potuto formare il gruppo, ci sono tanti ragazzi nuovi, si sono divertiti ed è stato un ritiro molto positivo”.