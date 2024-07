Turris, primo turno di Coppa Italia contro il Team Altamura al Liguori: la data e l’orario

Si inizia finalmente a parlare di calcio giocato anche in casa Turris. I corallini inizieranno la propria stagione il prossimo 11 agosto in Coppa Italia Serie C con il primo turno. Sarà un’occasione per rodare gli schemi e dare le prime idee di gioco ad una piazza che non vede l’ora di scoprire quale sarà la squadra all’opera dopo un periodo infinito di chiacchiere sulla questione societaria. L’avversaria di turno sarà la neo-promossa Team Altamura, riservando un test ai corallini tutt’altro che semplice. I pugliesi stanno allestendo una squadra per la salvezza, tra giovani scommesse e calciatori levigati per la categoria.

Sarà Turris-Team Altamura per il primo turno di Coppa Italia Serie C

Partita ad eliminazione diretta quella che il Liguori ospiterà il prossimo 11 agosto alle ore 21:00. In caso di parità le due squadre andranno ai supplementari ed eventuali calci di rigore. Per i corallini dunque esordio in casa, in notturna. In caso di passaggio turno, si tornerà in campo sabato 17 agosto sempre alle ore 21:00, contro la vincente di Picerno-Sorrento. In passaggio ulteriore di turno, i corallini si troverebbero contro una tra Foggia, Monopoli, Cavese, Trapani.

Si inizia finalmente a parlare di calcio giocato, i corallini nel pieno delle vicende societarie, con il famoso scambio di quote Colantonio-Capriola, che sta vivendo giornate intense, vedono il cerchio finalmente chiudersi. Che Turris arriverà a questa data è ancora un mistero, con il mercato su cui si sta lavorando sottotraccia con il duo Napolitano-Conte che studia attentamente tutti i profili più interessanti per questa nuova Turris. Sarà un mix tra under e over di qualità, senza dimenticare che i corallini in rosa presentano già venti calciatori che aspettano la metà di luglio per iniziare i primi allenamenti con l’allenatore di Tradate.