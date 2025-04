Napoli, donna investita da un taxi a Mergellina: è in codice rosso

Una serata drammatica ha colpito Napoli ieri 25 aprile 2025, segnata da due gravissimi incidenti stradali che hanno causato feriti in condizioni critiche e pesanti disagi alla circolazione.

Il primo incidente è avvenuto in via della Grotta Vecchia, nei pressi della stazione di Mergellina, dove un tassista in servizio ha investito una donna di origini srilankesi. La vittima, trasportata d’urgenza in ospedale, versa in codice rosso con prognosi riservata a causa delle gravissime ferite riportate. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, che sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il secondo sinistro si è verificato in viale dei Ciliegi, dove un’auto si è schiantata contro le barriere in cemento all’interno di una galleria, causando il ferimento di una persona, trasportata in ospedale in condizioni disperate.

Le informazioni su questo secondo incidente sono ancora frammentarie, ma l’impatto ha provocato un blocco del traffico, con pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona.

Le indagini sono affidate all’Unità Operativa Infortunistica Stradale della polizia municipale, guidata dal sottotenente Enzo Cirillo, sotto il coordinamento della centrale operativa di via De Giaxa, diretta dal capitano Lucio Sarnacchiaro. Gli agenti stanno lavorando per chiarire le cause dei due incidenti e accertare eventuali responsabilità.

La città, ancora sotto shock, si stringe attorno alle vittime e alle loro famiglie, mentre le autorità invitano gli automobilisti alla massima prudenza sulle strade.