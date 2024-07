Riccardo Napolitano annuncia il suo approdo a Torre del Greco: “Head of Turris”

Un weekend di corse e nuove idee quello che ha vissuto la Turris nell’ultima settimana. I corallini targati Ettore Capriola e soci (di cui si aspetta ancora l’ufficialità del passaggio di quote dalla famiglia Colantonio) hanno individuato Riccardo Napolitano come prossimo direttore sportivo. Per l’oramai ex ds del Chieti sarà la prima esperienza in Serie C, ma vanta un curriculum abbastanza importante con la Juventus, con cui si è interessato a più trattative del club bianconero. Lo stesso Napolitano ha confermato poi la notizia con un post sui propri profili social.

Napolitano nuovo ds della Turris e Di Somma? Rimane il mistero

Una stagione al Chieti e poi il grande salto in Lega Pro. Il nuovo direttore sportivo della Turris sarà Riccardo Napolitano. L’ex portiere di Sora e Lecce sarà a Torre del Greco nei prossimi giorni per iniziare a lavorare sulla squadra del futuro. Lo stesso Napolitano sui social non ha perso tempo ed ha pubblicato stanotte un eloquente: “Head of Turris“ con tanto di foto di stemma dei corallini ed ha aggiornato i propri dati su Facebook. Nel mentre si ragiona anche sull’allenatore che dovrebbe essere Mirko Conte, salvo clamorosi colpi di scena.

Sembra essere dunque non andato in porto l’approdo di Salvatore Di Somma. L’ex ds dell’Avellino qualche settimana fa era stato avvistato nei pressi del Liguori per discutere del suo futuro in corallino, con già qualche movimento di mercato (su tutti i primi interessamenti al portiere Pane) iniziato. Per lui dunque non ci sarà ritorno a Torre del Greco, nonostante una contrattazione che sembrava pronta a sancire il ‘matrimonio’. In settimana dunque ci sarà più di qualche notizia importante dal fronte, partendo dal passaggio di quote tra le parti.