Turris, monta il caso Esempio. Lui ribadisce: “Firmerei anche per 4 anni, Torre è casa mia”

Turris, il mese di luglio inizia con il caso di Stefano Esempio. Il difensore simbolo dell’ultima annata corallina, è rimasto clamorosamente senza contratto (visto che il suo scadeva proprio due giorni fa) e almeno per ora di rinnovo non sembra ci sia traccia. In attesa che le cose si sistemino, il calciatore continua ad aspettare la Turris, ma vista la situazione in fase di stallo, ha iniziato chiaramente a vagliare altre opportunità eventuali. Nel mentre ai nostri microfoni ha voluto dire la sua su queste ultime settimane.

Stefano Esempio sul suo futuro ai microfoni di Vesuvio Live

Con Esempio avevamo avuto una prima intervista qualche settimana fa, quando la Turris era in alto mare e di Capriola e soci non se ne parlava ancora. Il calciatore durante Turris Live aveva ribadito la sua volontà di rimanere in corallino, con l’ex direttore Primicile che ad altre trasmissioni aveva parlato di una volontà di rinnovo. Con l’avvento del gruppo Capriola, non si è però ancora parlato di un possibile rinnovo del calciatore che ai nostri microfoni ha spiegato così la sua situazione attuale:

“Per ora non ho avuto ancora nessun contatto con la nuova società, penso anche perché avendo cambiato tutto abbiano bisogno di fare valutazioni. Però tutti sanno che se fosse per me e per molte persone di Torre del Greco io rimarrei anche firmando per 3/4 anni! Perché lì è casa mia. Ora però valuterò ogni proposta, in attesa di avere notizie dalla Turris”.

Sarà dunque una delle prime cose da sistemare per il neo ds Napolitano, su cui ci auspichiamo si faranno le giuste valutazioni e si chiuda il tutto con un rinnovo per uno dei protagonisti assoluti della Turris moderna.