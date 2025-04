Napoli-Torino, le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Il Napoli affronta il Torino domenica 27 aprile 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona, in un match cruciale per la 34ª giornata di Serie A 2024/25. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45, con gli azzurri che, in coabitazione con l’Inter al primo posto, puntano a consolidare la loro posizione in vetta e a tenere vivo il sogno scudetto davanti a un Maradona sold out.

L’importanza della sfida

Guidato da Antonio Conte, il Napoli arriva alla partita con un ruolino di marcia impressionante contro il Torino: sei vittorie nelle ultime otto sfide in Serie A (1N, 1P), con cinque clean sheet nel parziale. In casa, gli azzurri sono imbattuti da 12 incontri consecutivi contro i granata (7V, 5N), anche se quattro delle ultime sette gare casalinghe sono terminate in pareggio, incluso l’1-1 dell’8 marzo 2024.

Conte, che considera questa partita «come una finale di Coppa del Mondo», sta lavorando per trasformare la tensione in energia positiva. Nonostante le assenze di David Neres e Alessandro Buongiorno, il tecnico punta sulla compattezza del gruppo e sull’atmosfera infuocata del Maradona per portare a casa i tre punti.

I numeri chiave

Fortino Maradona : Il Napoli non perde in casa contro il Torino da 12 partite di Serie A.

: Il Napoli non perde in casa contro il Torino da 12 partite di Serie A. Resistenza granata : L’anno scorso il Torino è rimasto imbattuto contro gli azzurri, vincendo 3-0 in casa e pareggiando 1-1 al Maradona.

: L’anno scorso il Torino è rimasto imbattuto contro gli azzurri, vincendo 3-0 in casa e pareggiando 1-1 al Maradona. Solidità difensiva: Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime otto sfide contro il Torino.

Probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku.

Allenatore: Antonio Conte

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Linetty, Ricci; Sanabria, Casadei, Elmas; Adams.

Allenatore: Paolo Vanoli

Dove guardare la partita

Napoli-Torino sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle 20:30. La piattaforma streaming permetterà ai tifosi di seguire ogni momento di questa sfida decisiva.

La strategia di Conte

Conte, noto per il suo pragmatismo, sta adottando una strategia della distensione per mantenere alta la concentrazione della squadra in un momento cruciale della stagione. Con Napoli e Inter in piena corsa scudetto, ogni partita è un tassello fondamentale. Il sostegno del pubblico del Maradona, ancora una volta tutto esaurito, sarà un’arma in più per gli azzurri.

Dettagli del match