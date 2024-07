Capriola all’evento per l’apertura del calciomercato: sta per nascere una nuova Turris

Giorni intensi in casa Turris, dopo la oramai nomina certa come ds di Riccardo Napolitano e l’insediamento come prossimo allenatore di Mirko Conte (rimane ancora sullo sfondo Leonardo Menichini), il futuro presidente corallino ieri ha partecipato ad un evento per l’apertura del calciomercato. A testimoniare la presenza, un selfie pubblicato proprio da Capriola sui propri canali social, oltre una serie di foto scattate durante l’evento, dove ha partecipato tra i tanti anche Matteo Marani, presidente della Lega Pro. Si scaldano i motori dunque in casa Turris.

Capriola e la prima “uscita ufficiale”, cosa si prospetta adesso in casa Turris?

Il mercato è iniziato ufficialmente ieri, e la Turris segnala già le uscite di Saccani, Serpe, Pavone e soprattutto quella di Stefano Esempio, dove nonostante la voglia del calciatore di rimanere in corallino non ci sono stati contatti tra le parti per sancire un accordo di rinnovo. Da discutere invece il caso Riccardo Maniero che nelle scorse ore ha ammesso che c’è stato un importante contatto con il Savoia (fresco di Serie D grazie al titolo del Portici) che farebbe uno sforzo economico importante per l’attaccante, che accetterebbe volentieri la destinazione, spostandosi dunque di pochi chilometri.

Tanto lavoro dunque per Riccardo Napolitano che in attesa di ufficialità sul fronte allenatore ha già molto da fare. Senza dimenticare le varie situazioni “di ingaggi pesanti” tra vari elementi della rosa che vedono la propria permanenza in corallino ancora in dubbio, nonostante dei contratti fino al 2025. Nel mentre però sarà solo chiacchiericcio, visto che la priorità è quella del passaggio di quote: superato questo scoglio, si potrà iniziare a programmare e ufficializzare staff e calciatori, sia in entrata che in uscita, in un’estate che non concede tanto tempo (l’11 agosto ci sarà con tutta probabilità l’esordio ufficiale).