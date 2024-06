Esempio sul rinnovo: “La mia priorità è la Turris ma non ho avuto confronti con la società”

Ieri sera ai microfoni di Focus Serie C, il programma dedicato al mondo della Lega Pro di Otto Channel, ha parlato il difensore della Turris, Stefano Esempio. Il centrale corallino ha commentato le vicende societarie e il suo futuro che non è ancora ben chiaro, visto che il suo contratto è in scadenza e non ci sono state ancora manovre per blindarlo in quel di Torre del Greco. Esempio però vorrebbe rimanere ancora in biancorosso, come ribadito più volte.

Le parole di Esempio e sul suo futuro alla Turris

Futuro? “Sicuramente vorrei continuare su questo percorso. Voglio rimanere tra i professionisti e trovare una squadra che possa far rendere al meglio le mie caratteristiche. Resterai a Torre? Con la società non ci siamo ancora interfacciati per i problemi che tutti sappiamo. Vedremo sul da farsi e sul futuro. Io vorrei rimanere, la priorità è la Turris ma non ci siamo ancora confrontati. Per ora sono stati rinnovati prima altri calciatori, ma non c’è problema, aspetterò il mio turno”.

Il rapporto burrascoso con l’ex procuratore: “L’ho cambiato un anno fa perché non mi sono più fidato di lui. Ha rovinato tutti i miei piani. A Foggia (dove due anni fa sembrava ad un passo) andrei con piacere, anzi subito. Tre anni fa si parlava di un mio approdo all’Avellino, poi non si è fatto nulla ed è stato un vero peccato perché è un club di lustro”.

Caneo?: “Io credo sia un allenatore coraggioso e forte. Credo che chi ti fa giocare 1 contro 1 valorizza il difensore. Se vinci con lui vuol dire aver espresso il massimo potenziale, è un calcio che non possono fare tutti. Anche se giocavamo su campi importanti, questo era il diktat”.

Chi è il tuo idolo? : “Mi ispiro a Cannavaro, anche perché abbiamo la stessa altezza. Lui ha cambiato il ruolo del difensore, io mi ispiro alle sue caratteristiche, l’esplosività, lo stacco di testa”.