Menichini a Vesuvio Live: “L’importante è aver salvato la Turris, vedremo quello che succederà”

Leonardo Menichini a Torre del Greco sarà per sempre ricordato come “l’allenatore dei miracoli”. Il tecnico nativo di Ponsacco arrivato a fine gennaio ha portato i corallini ad una salvezza diretta in uno dei momenti più difficili della storia moderna della Turris, con un miracolo improbabile anche per i più ottimisti. Ha fatto innamorare una città intera con le sue parole e il suo modo di intendere e volere calcio, nonostante le mille difficoltà ed una situazione al limite del catastrofico, tra cessioni fantasma, e tifoseria contro la società. Il tecnico col suo staff è riuscito a fare gruppo ed isolare ogni voce, fino ad arrivare a quel pomeriggio di Brindisi, dove i corallini hanno strappato la salvezza con una vittoria fondamentale.

Le parole di Leonardo Menichini sulla Turris a Vesuvio Live

La speranza è quella di vedere il mister ancora seduto sulla panchina corallina anche la prossima stagione. Sarà davvero difficile lasciar andare un uomo di calcio come lui, che è riuscito a far esprimere a chiunque il miglior calcio, dagli under ai più esperti della rosa. Le voci parlano di una Turris proiettata verso il giovane Mirko Conte (dalla Juventus U23), ma finché non ci sarà ufficialità tutto sarà ancora in bilico. Nel mentre il tecnico di Ponsacco ai nostri microfoni si è espresso così:

“Ho percepito la passione e l’entusiasmo e questo mi ha dato forza anche nei momenti difficili, vedevo quanto soffrivate e quanto ci tenevate alla Turris. Mi sono trovato bene anch’io, ma il calcio è fatto di queste cose e vedremo quello che succede. L’importante è aver salvato la Turris e per me è un’altra medaglia che mi metto sul petto. Per aver preso una situazione che era catastrofica in un momento delicatissimo, dove serviva una svolta, è stato un miracolo sportivo e mi fa piacere di aver partecipato e conosciuto bellissima gente e una bella città come Torre del Greco”.