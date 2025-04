Maschio Angioino: pazzesco incremento del 250% di visitatori rispetto al 2024

Il Maschio Angioino si conferma una delle mete culturali più amate della città, registrando un boom di visitatori che consolida il trend positivo già emerso dopo la prima domenica di apertura gratuita del 13 aprile. Ieri, 25 aprile, giornata con ingressi a pagamento, il castello ha accolto circa 1.800 visitatori, segnando un incremento del 250% rispetto alla media giornaliera del 2024. Un risultato che si riflette anche negli incassi, cresciuti in proporzione, a testimonianza del grande appeal del sito.

Un Castello rinnovato e valorizzato

Il successo del Maschio Angioino è il frutto delle strategie di promozione e valorizzazione portate avanti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Manfredi. Gli investimenti nella riqualificazione hanno riguardato interventi significativi: dalla restaurata Cappella Palatina alla riapertura della Cappella delle Anime del Purgatorio, fino alla valorizzazione dell’Armeria, resa ancora più suggestiva grazie a un innovativo progetto illuminotecnico che mette in risalto l’area archeologica. Questi interventi hanno trasformato il castello in un polo culturale capace di attrarre un pubblico sempre più ampio.

“Mimmo Jodice. Napoli metafisica”: un’offerta artistica di eccellenza

A segnare un vero cambio di passo è l’alta qualità della proposta culturale, con la mostra “Mimmo Jodice. Napoli metafisica”, curata da Vincenzo Trione nell’ambito del programma “Napoli contemporanea”. L’esposizione, visitabile fino al 1° settembre 2025, propone oltre cinquanta ritratti fotografici di Napoli, organizzati in capitoli tematici come “Lontananze”, “Archi”, “Colonne”, “Statue”, “Monumenti”, “Ombre”, “Apparizioni” e “Vuoti”. Le opere di Jodice, cariche di suggestioni metafisiche, dialogano con i dipinti di Giorgio de Chirico, creando un’esperienza artistica unica che sta conquistando i visitatori.

Un’attrazione che guarda al futuro

L’aumento esponenziale di ingressi conferma l’efficacia delle politiche culturali dell’amministrazione, che punta a fare del Maschio Angioino non solo un simbolo storico, ma un centro pulsante di arte e cultura. Con la combinazione di interventi strutturali e proposte artistiche di alto livello, il castello si afferma come un punto di riferimento imprescindibile per napoletani e turisti, pronto a continuare il suo percorso di crescita e valorizzazione.