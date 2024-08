Incredibile a Cappella Nuova: “sparito” il bocchettone dell’acqua, autobotti a secco durante i roghi

Non è bastato l’incendio a tenere in apprensione la zona di via Montagnelle a Torre del Greco, domenica 4 agosto: le operazioni dei vigili del fuoco rese più complicate da un episodio riportato dal sindaco Luigi Mennella.

Incendio a via Montagnelle: sparisce un bocchettone, pompieri a secco

È proprio il primo cittadino a raccontare l’incredibile accaduto attraverso i suoi canali social: i fatti risalgono ai drammatici momenti a cavallo tra domenica 4 e lunedì 5 agosto, quando l’intera zona di Cappella Nuova a Torre del Greco era alle prese con l’ennesimo incendio boschivo di questa estate alle pendici del Vesuvio.

I roghi hanno impegnato per giorni volontari, protezione civile e vigili del fuoco con interventi da terra e dall’alto: le fiamme hanno interessato alcune delle zone già colpite dal disastro ambientale del 2017, nelle quali la vegetazione si stava lentamente riprendendo.

Ma le già difficili operazioni di spegnimento sono state complicate dalla “sparizione” di un bocchettone che, insieme ad altri attrezzi, risulta essenziale per il rifornimento delle autobotti: un episodio che ha fatto accumulare ritardi e difficoltà in una situazione già di per sé tesa e complicata.

Il racconto del sindaco Luigi Mennella

Con queste parole, il sindaco ha inteso diffondere l’accaduto: “Quando il rogo che da domenica sta interessando la zona di via Montagnelle può ritenersi tecnicamente spento, è il caso di raccontare un deplorevole aneddoto legato alle prime fasi degli interventi seguiti alle prime segnalazioni.

La zona è quella di Cappella Nuova: i vigili del fuoco (che non ci stancheremo mai di ringraziare, come tutti coloro i quali si sono mobilitati per spegnere le fiamme) sono in zona insieme agli agenti di polizia municipale per rifornire le autobotti presso uno dei punti dedicati, posto a ridosso della chiesa.

Vengono fatte spostare le macchine, in quelli che sono momenti delicati. Ma quando si arriva al punto di rifornimento, l’amara sorpresa: manca il bocchettone e altri aggeggi indispensabili per questa operazione. Con ogni probabilità sono stati portati via da qualcuno che non aveva nulla di meglio a cui pensare. Un soggetto che evidentemente non ha a cuore le sorti della città!

Per la cronaca abbiamo già chiesto alla Gori di procedere al ripristino dal punto idrico. Ma sta di fatto che anche questo episodio, ha inevitabilmente creato ulteriori difficoltà nelle procedure di spegnimento di un incendio che con ogni probabilità è stato causato da altre mani umane. Soggetti anche questi che chiaramente non hanno a cuore l’ambiente che li circonda e la salvaguardia del benessere altrui”.