VIDEO/ Incendio sul Vesuvio: in fiamme la vegetazione ripresa dopo il disastro del 2017

Ancora incendi sul Vesuvio. Ieri per il vulcano è stata letteralmente un’altra giornata di fuoco e di fiamme, che hanno mandato in fumo parte consistente della vegetazione che era ripresa dopo il disastroso incendio del 2017.

Incendio sul Vesuvio: in fumo la vegetazione che si era ripresa dopo il 2027

L’incendio si è sviluppato in località Montagnelle, nel Comune di Torre del Greco, in area Parco Nazionale del Vesuvio. A testimoniare il tutto tantissimi cittadini, tra cui Nicola Liguoro ed i volontari dell’associazione Primaurora che hanno pubblicato foto e video, oltre a fornire importanti informazioni.

“Il pennacchio di fumo è stato segnalato alle ore 13.30 – scrive l’associazione Primaurora – con condizioni di vento purtroppo sfavorevoli allo spegnimento e condizioni meteoclimatiche e di vegetazione idonee alle fiamme. Per fortuna dopo tanti solleciti, chiamate, messaggi e grazie all’impegno di chi non ha dimenticato la grande importanza del Parco Nazionale sono intervenuti, dopo i mezzi da terra che non avevano modo di intervenire sulla testa dell’incendio, prima un elicottero e poi anche due canadair che sono riusciti ad arginare le fiamme che puntavano dritte in direzione Nord-Est, non lontane da case ed abitati”.

“I mezzi sono ancora in azione per le fasi di spegnimento e bonifica dei fronti spenti. Sicuramente domani bisognerà ancora operare. Passeremo la notte a monitorare eventuali riprese di fiamme e situazioni pericolose. Purtroppo anche oggi bruciati diversi ettari di macchia mediterranea e pineta, quelli che si stavano riprendendo dopo le fiamme del 2017″.

L’incendio nei pressi di una discarica abusiva

Nicola Liguoro ci dice invece qualcosa in più sul luogo e le criticità del posto in cui è avvenuto l’incendio sul Vesuvio del 4 agosto 2024: “Finisco di pranzare e corro col furgone per capire dov’è di preciso e dopo aver risalito via Pisacane a Trecase mi rendo conto che è dalla parte ovest della collinetta artificiale di rifiuti, discarica comunale fino ai primissimi anni ’80. Il fuoco è su via Montagnelle, stradina periferica di Torre del Greco oggetto quotidiano di sversamenti abusivi di immondizia”.