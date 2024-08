Il Monopoli passeggia, la Turris non tira nemmeno in porta: è 0-2 al Liguori

Una Turris senza sussulti (come da pronostico) cade in casa contro il Monopoli, dopo aver perso in settimana sul fronte fideiussione. Un risultato apparentemente già scritto e senza storie, con il Monopoli che ha gestito tutto il tempo decidendo ritmi e trovando il gol nei momenti di spinta. Sulla Turris poco da dire, le tante assenze rendono impossibile un giudizio sul campo, ma servirà sicuramente un rapido cambio di passo sulla questione.

La cronaca di Turris-Monopoli

La partita sembra essere chiara da subito con la Turris che attende nella propria metà campo e spera di ripartire in contropiede. Gli ospiti però passano in vantaggio al 4’ con Vazquez che di testa insacca Marcone anticipando Ricci. La Turris non c’è e subisce le sortite pugliesi. Il primo squillo corallino arriva al 32’ con Solmonte che però incespica sulla palla e non riesce a ribadire verso la porta. Il Monopoli gestisce e prima sfiorano il bis con Borello e poi lo trovano con lo sfortunato autogol di Porro che nel tentativo di deviare la conclusione di Pace infila Marcone con una parabola beffarda.

La ripresa si apre sullo stesso ritmo della prima frazione, la Turris totalmente spuntata prova a farsi vedere ma senza riuscirci minimamente. Al 59’ sempre per gli ospiti ci prova Scipioni ma senza fortuna da buona posizione. La partita perde di ritmo fino all’81’ quando Cocetta prende il secondo giallo e lascia i suoi in dieci, con una Turris in difficoltà cronica in fase di possesso. Nel finale poco ritmo, il Monopoli gioca col freno a mano tirato mentre la Turris aspetta solo il fischio finale, con i cambi che prendono il sopravvento e la partita si chiude dopo quattro minuti di recupero concessi dalla terna arbitrale.