Turris, si muovono le cessioni: De Felice e Contessa pronti a salutare

Ultima settimana di calciomercato e ultime opportunità per la Turris di apportare modifiche alla propria rosa. L’operazione non è semplice, soprattutto perché Mirko Conte, nelle prime due uscite ufficiali, non ha potuto vedere la sua squadra al completo a causa del “caso fideiussione” (per il quale si spera di avere importanti novità già nelle prossime ore). Mentre in entrata si attendono nuovi acquisti, in uscita sembra finalmente muoversi qualcosa dopo l’addio di Siega. Infatti, i prossimi a partire saranno Francesco De Felice e Sergio Contessa: se il primo era in panchina domenica per la partita contro il Monopoli, il secondo non è stato nemmeno convocato, un chiaro segnale di una cessione ormai certa.

Contessa e De Felice pronti ai saluti: la Turris alleggerisce il monte ingaggi

Sergio Contessa, dopo due stagioni in maglia corallina e innumerevoli voci di mercato, è finalmente pronto a lasciare la Turris una volta per tutte. Nelle ultime ore, l’interesse del Taranto per il giocatore si è concretizzato; nonostante i problemi societari, la squadra pugliese è alla ricerca di elementi esperti, e tra questi c’è proprio l’ex terzino del Catanzaro, che ormai è diventato quasi un caso a Torre del Greco. Nonostante la rosa ridotta, il calciatore non è stato convocato per la partita di domenica, segno di un rapporto ormai ai minimi termini con la società corallina.

L’altro giocatore in partenza è Francesco De Felice, che domenica era presente, seppur in panchina. L’attaccante ex Paganese è pronto a tornare in Serie D, direzione Reggio Calabria, dove è fortemente desiderato dalla squadra granata. Il calciatore ha già dato il suo consenso per il trasferimento, e restano da definire solo gli ultimi dettagli tra le parti. L’operazione potrebbe concludersi già nelle prossime ore. Tutto dipenderà dai calabresi, che, in vista dell’inizio del campionato, sono attivi su diversi fronti di mercato contemporaneamente per costruire una squadra competitiva. La volontà, però, è quella di assicurarsi l’attaccante per la stagione imminente.