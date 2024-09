CROLLO/ Paura a via Roma, cadono calcinacci da un palazzo: vigili e pompieri sul posto

Nella centralissima via Roma a Torre del Greco questa mattina si è verificata la caduta di calcinacci da un palazzo: fortunatamente nessun ferito.

Via Roma, cadono calcinacci da un palazzo

Poteva avere conseguenze ben peggiori il crollo di alcuni calcinacci avvenuto questa mattina, 12 settembre, nella centrale e trafficata via Roma a Torre del Greco, una delle vie dello shopping corallino.

Il fatto è avvenuto alle ore 9.10 circa, quando i numerosi negozi della zona cominciavano ad aprire ed il vicino mercato della “piazzetta” era in pieno fermento: per fortuna, però, le pietre cadute non hanno colpito nessuno.

Il crollo è avvenuto all’altezza del palazzo al civico 35: immediato l’intervento di polizia municipale e vigili del fuoco. I primi hanno transennato l’area di marciapiede lato mare dove è avvenuta la caduta di calcinacci.

Area transennata per la rimozione del pericolo

Interdetto quindi il passaggio ai pedoni, si è poi proceduto alle verifiche del caso. Le successive operazioni sono state finalizzate alla rimozione immediata di ulteriori pericoli di crollo che metterebbero a rischio l’incolumità dei passanti.

Le operazioni di spicconatura sono proseguite per tutta la mattinata e alle 12.20, momento in cui scriviamo, risultano ancora in corso. Non risultano riscontrati ulteriori pericoli o rischi di stabilità per la palazzina, uno dei tanti fabbricati storici del centro torrese.

Ulteriori eventuali aggiornamenti saranno riportati nelle prossime ore.