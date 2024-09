Cercasi gol e punti pesanti: la Turris non può continuare con questo ritmo

La Turris continua a non trovare la via della rete. Anche contro il Trapani tutti i problemi sono saliti a galla

La sconfitta di Trapani ha fermato la striscia “positiva” di risultati dei corallini che dopo tre pareggi di fila e una vittoria (datata 7 settembre) tornano ad assaporare la sconfitta. Contro i siciliani era una missione molto difficile e la delusione non arriva per la partita persa bensì da una Turris che non ci ha mai realmente provato se non ad inizio ripresa. I numeri però iniziano a preoccupare, i gol latitano sempre di più (solo due ed entrambi siglati nella stessa partita) e anche la classifica inizia ad incutere paura.

La Turris non riesce ad attaccare, mancano i gol e le azioni. Così non si può andare avanti

Una squadra lenta, sterile e prevedibile lì davanti. E’ questo il sentiment che si respira attorno a questa Turris nell’ultimo mese. Il dato sui gol segnati continua ad essere impietoso, sono solo due le marcature, entrambe contro il Latina, siglate da due centrocampisti (Scaccabarozzi e Morrone) con due conclusioni che non riescono sempre, anzi. I punti delle ultime giornate sono stati frutto di un’ottima difesa che ha retto bene, ma appena davanti si è presentato un avversario tosto, la Turris si è sciolta come neve al sole.

Nella speranza di riavere quanto prima Armiento, sul quale non si conoscono con chiarezza i tempi di recupero. L’attacco corallino non riesce a trovare la quadra. La scelta del tridente leggero nella partita di ieri è stata una scelta su cui si può lavorare, ma magari in partite meno complicate. Non a caso, la Turris è riuscita a produrre qualcosina, quando in campo è entrato Trotta a difendere i palloni sporchi e spizzare per l’inserimento dei tre trequartisti, che hanno riempito quell’area che continua ad essere troppe volte vuota.