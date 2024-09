Monologo Trapani al Provinciale: la Turris cade con un pesante 4-0

Il Trapani domina in lungo e largo contro la Turris al provinciale e vince per 4-0. I corallini entrano in campo sono nella ripresa, quando Conte aggiunge Trotta in un attacco completamente sterile, ma il risultato era già compromesso. Nel finale i siciliani si difendono bene alle sortite coralline e dopo due gol di Lescano mette la firma sulla partita con la rete di Karic negli ultimi minuti.

La cronaca di Trapani-Turris

La Turris parte col freno a mano tirato ed è il Trapani a dominare la prima frazione di gioco. Al 17′ il primo squillo granata porta al penalty con Esempio ammonito per un fallo dubbio in area di rigore. Dagli undici metri va Lescano che non sbaglia. Minuto 22′ Carriero sfiora il bis con il pallone che fa la barba al palo e pochi minuti dopo è il turno di Benedetti che però non trova la porta. Ancora Trapani al 30′ con la traversa di Karic di testa, dopo la respinta provvidenziale di Marcone. Nei minuti di recupero succede di tutto, prima viene annullato un gol a Lescano per fuorigioco, un minuto dopo, sempre l’attaccante ex Entella tra le tante anticipa tutti di testa e regala il raddoppio ai suoi.

Nella ripresa Conte manda in campo Trotta, Porro e Cocetta e i corallini diventano subito più propositivi. Al 48′ è Nocerino ad avere una grossa chance ma di testa mette alto. E’ il turno poi di Porro, ma anche lui di testa sbaglia. Dall’altra parte Kanoute ha il colpo del tris ma sbaglia da pochissimi passi. La Turris torna in avanti con Giannone che al 60′ da fuori area sfiora il gol. La squadra di Conte sembra essere molto più in palla dopo un primo tempo cupo e aumentano le occasioni non sfruttate, all’81’ Giannone mette in mezzo un cioccolatino ma Trotta sfiora soltanto. Nel finale i siciliani calano il tris con Karic, che dal limite colpisce tutto solo di destro e insacca Marcone. E al 94′ Lescano cala la tripletta di testa.