Pericolo crolli a due passi da Palazzo Baronale: chiusa la via d’accesso alla sede del comune

Pericolo per caduta calcinacci: chiusa via del Plebiscito

Strada chiusa nel centro di Torre del Greco per il pericolo relativo alla caduta di calcinacci: transenne all’angolo tra via Comizi e via Plebiscito, la strada che porta a Palazzo Baronale.

Chiusa la strada per Palazzo Baronale: pericolo crolli

Transenne metalliche, il “solito” nastro bianco e rosso ed un divieto di sosta e transito valido “fino a cessate esigenze”: così appare da qualche giorno via Plebiscito, la strada che da via Comizi conduce a Palazzo Baronale, sede del comune di Torre del Greco.

Un provvedimento necessario ed urgente preso dall’amministrazione comunale in seguito ai sopralluoghi effettuati su uno dei fabbricati che affacciano sulla strada del centro storico cittadino.

Non ci sarebbe, al momento, pericolo immediato per gli abitanti della palazzina che non risulta sottoposta ad alcuna ordinanza di sgombero: i proprietari dovranno però provvedere alla messa in sicurezza di alcune parti esterne del fabbricato che, stando alla comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco riportata nell’ordinanza dirigenziale, potrebbero causare la caduta di calcinacci.

Un fragile centro storico: il ricordo del 16 luglio è sempre presente

Il divieto di transito è esteso anche ai pedoni, oltre che ai veicoli, ed ha portato ad alcune modifiche relative alla viabilità. Per raggiungere Palazzo Baronale con autoveicoli e scooter sarà infatti necessario salire via Barbacane e svoltare a destra: il tratto di strada finale di via Plebiscito è infatti momentaneamente percorribile a doppio senso di marcia mentre è stato istituito il divieto di sosta. I pedoni potranno invece passare anche per via Costantinopoli per raggiungere la casa comunale.

Un problema, quello del pericolo crolli e delle conseguenti strade chiuse, che riporta ogni volta alla mente quel dannato 16 luglio 2023, quando a Corso Umberto I una palazzina collassò causando solo alcuni feriti e – fortunatamente – nessuna vittima. Da allora, la soglia di attenzione sul problema è molto alta in città ed in particolare nel centro storico di cui anche via del Plebiscito fa parte.