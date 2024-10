Taranto-Turris, vietata la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Napoli

Limitazioni per i tifosi della Turris in vista della sfida contro il Taranto in programma domenica pomeriggio

Domenica alle 15:00 la Turris scenderà in campo contro il Taranto all’Erasmo Iacovone. Partita dalle mille insidie per i corallini che sono alla ricerca del terzo successo di fila per rendere sempre più appetibile una classifica che ora la vede tra la zona play-off e play-out.

Situazione invece non semplice per i padroni di casa, invischiati in una vicenda societaria tutt’altro che semplice, con il passaggio da Giove ad un fondo straniero con a capo Mark Campbell che precedenti alla mano non da le certezze che i tifosi tarantini vorrebbero.

Taranto-Turris con limitazioni per i tifosi corallini, le ultime in merito

Come prevedibile, sono arrivate alcune limitazioni per i tifosi della Turris in vista della trasferta in programma domenica pomeriggio in quel di Taranto. Una partita non semplice per entrambe le squadre. Da un lato c’è il Taranto che vuole “dimenticare” per qualche ora le vicende societarie, regalando un sorriso ai tifosi che vedono il futuro sempre più cupo.

Dall’altra la Turris che dopo le due bellissime vittorie contro Cavese e Giugliano vuole calare il tris e lanciarsi sempre più in classifica. I corallini attualmente si trovano a +2 dalla zona salvezza e -2 dalla zona play-off.

In merito alla trasferta si è espresso il prefetto di Taranto, Paola Dessì che ha vietato la vendita dei tagliandi a tutti i tifosi residenti nella provincia di Napoli. Non ci sarà dunque gran parte della fetta del tifo corallino.

“In occasione della partita Taranto-Turris, valida per l’11a Giornata e in programma alle 15.00 di domenica 27 ottobre 2024 allo stadio “E. Iacovone”, è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Napoli. Il provvedimento è stato adottato dal prefetto di Taranto, Paola Dessì”.