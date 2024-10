Torneo regionale, a Pomigliano piovono medaglie per le giovani atlete del Centro Ginnastica Turris

La finale regionale di ginnastica artistica di sabato 26 ottobre regala parecchie soddisfazioni alle giovani atlete torresi del Centro Ginnastica Turris: podio e medaglie per le partecipanti.

Finale di ginnastica artistica, oro e bronzo per le atlete coralline

Piovono medaglie per le giovanissime ginnaste di Torre del Greco al Palazzetto dello Sport Fitness Tribe di Pomigliano d’Arco, dove sabato 26 ottobre si è disputata la finale di ginnastica artistica femminile.

Tante le atlete che sono salite in podio: sul gradino più alto le campionesse regionali Angelina Zeno, Tea Siglioccolo e Roberta Giacobelli. Medaglia di bronzo per Noemi Gualtieri e sfiora il podio con un quarto posto Ginevra Delle Curti.

Piccole campionesse crescono: la soddisfazione dei coach

Tante soddisfazioni per queste atlete che con sacrificio e dedizione insieme ai tecnici Ersilia De Chiara, Vincenzo Festa e Marica Raia hanno ed avranno il loro successo. Grande emozione e soddisfazione anche per gli assistenti Raffaele Di Mauro e Federica Ametta.

“Insieme e uniti sarà più semplice coronare i sogni di atleta”, hanno dichiarato i coach: una frase che diventa quasi un motto beneaugurante, visti i risultati dell’ultimo weekend a Pomigliano.

Sono proprio i preparatori del Centro Ginnastica Turris a non nascondere l’entusiasmo e l’emozione, quasi più delle loro giovani allieve. La trainer Ersilia De Chiara sottolinea l’importanza del ruolo ricoperto: “Dietro ogni grande atleta c’è un allenatore che ha creduto, guidato e dato più di semplici istruzioni. Versano tempo, energia e cuore nel modellare non solo le abilità dell’atleta, ma anche il carattere, la resilienza e la mentalità. Gli allenatori sono mentori, motivatori e a volte cambiano anche la vita. Danno così tanto di sè stessi per vedere gli altri avere successo“.

Una dichiarazione che carica ancor di più sia lo staff che le atlete della struttura di viale Ungheria, in vista dei prossimi appuntamenti dove è legittimo aspettarsi ancora medaglie a pioggia.