Gente chiusa nel cimitero torrese, continua il mistero: spunta un annuncio “fake” con logo comunale

Persone rimaste chiuse nel cimitero: pubblicato un annuncio comunale rivelatosi falso

Ha creato scalpore e polemica la notizia delle persone rimaste chiuse nel cimitero comunale di Torre del Greco il giorno 30 ottobre scorso: alcuni dei malcapitati avevano visto degli orari di chiusura, rivelatisi poi frutto di una comunicazione falsa.

Persone chiuse nel cimitero: pubblicati orari “falsi”

È il sindaco in persona, Luigi Mennella, a comunicare che la tabella oraria relativa alle aperture straordinarie del cimitero comunale di Torre del Greco in occasione della Commemorazione dei Defunti e dei giorni che la precedono è falsa. Una comunicazione con tanto di stemma del comune di Torre del Greco, che alcuni dicono di aver visto affissa agli ingressi del camposanto e che certamente è poi circolata in rete.

Nell’annuncio “fake” si legge che dal giorno 30 ottobre fino al 3 novembre il cimitero comunale avrebbe osservato un orario di apertura straordinario: dalle 7 alle 17. Una chiusura posticipata rispetto alle canoniche “sirene” che alle 15 annunciano la serrata dei cancelli. Così, una ventina di sfortunati avventori, affidandosi a questi orari sono rimasti chiusi dentro l’area cimiteriale alle 15 del 30 ottobre.

Le persone, tra le quali anziani e bambini, sono stati “liberati” dopo meno di mezz’ora dall’intervento degli addetti comunali: un breve lasso di tempo sufficiente per far diventare virale la faccenda, con più di un video finito nel grande calderone dei social network.

Quello strano avviso “pezzotto”: attenzione agli orari di domenica 3 novembre

Tra chi ha indicato gli orari sul cartello di divieto di sosta, confondendolo con l’orario del cimitero comunale e chi sottolineava il mancato aggiornamento degli orari sul sito comunale è spuntato l’avviso poi rivelatosi, come dichiara lo stesso sindaco Mennella, completamente farlocco. “Ci arrivano segnalazioni su false comunicazioni circa l’apertura prolungata per 5 giorni. Insieme al consigliere delegato Antonio D’ambrosio smentiamo tali notizie e ricordiamo che, da specifica ordinanza, i giorni di apertura dalle 7 alle 17 sono tre (giovedì 31 ottobre, venerdì primo e sabato 2 novembre)”, queste le parole del primo cittadino.

Quindi attenzione: la comunicazione fake riguarda anche la giornata di domenica 3 novembre, quando il cimitero osserverà il regolare orario senza eccezioni.

Già nel nostro articolo di ieri 31 ottobre, che raccontava il grottesco accaduto in qualche modo simile alla storia della famosa “livella” di Totò, facevamo notare la stranezza di un avviso curiosamente mancante del riferimento all’ordinanza sindacale: uno strano “pezzotto”, la cui falsità è stata poi confermata dal sindaco in persona: oltre al fatto che, all’albo pretorio, non vi è traccia di questa tabella oraria che ha confuso i cittadini facendogli vivere un’indesiderata avventura di Ognissanti.