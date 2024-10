Una “livella” tutta torrese: pasticcio con gli orari, le persone restano chiuse nel cimitero

Circa 20 persone sono rimaste chiuse nel cimitero comunale di Torre del Greco al momento della chiusura dei cancelli, alle 15 di ieri 30 ottobre 2024.

Torre del Greco, persone restano chiuse nel cimitero

Non c’erano le anime del nobile marchese e di Esposito Gennaro “netturbino” e, per fortuna, il fatto non è accaduto a mezzanotte come nella celeberrima poesia di Totò, “‘A livella”, molto in voga nei giorni che precedono la Commemorazione dei Defunti.

Non dev’essere stata, comunque, una bella esperienza quella vissuta da una ventina di cittadini torresi, tra i quali diverse persone anziane. Ieri 30 ottobre, uscendo dal cimitero comunale di Torre del Greco, gli sventurati si sono accorti che i cancelli erano stati chiusi.

Il fatto è accaduto pochi minuti dopo le ore 15, orario standard di chiusura del cimitero: la scena è stata la stessa sia all’uscita di via del Cimitero, verso viale Dalla Chiesa, sia lato mare su via San Giuseppe alle Paludi. Cancelli chiusi ed una catena di sicurezza a rafforzare l’idea di essere rimasti “prigionieri”.

Come la “livella” di Totò: cittadini davanti ai cancelli chiusi

Dopo circa 25 minuti, e dopo che le immagini dei cittadini ‘nchiusi priggiunieri avevano già fatto il giro del web, sono arrivati gli addetti comunali ad aprire i cancelli e liberare i malcapitati. Proprio sui social sono state tante le reazioni e le “spiegazioni” sull’accaduto.

Stando al sito del comune di Torre del Greco, il cimitero comunale effettua regolare orario di apertura tutti i giorni, escluso il martedì, dalle 7 alle 15 con orario continuato: ma in occasione dei giorni tradizionalmente dedicati alla Commemorazione dei Defunti, solitamente vengono effettuate delle estensioni di orario visto il forte afflusso di persone che intendono omaggiare i propri cari estinti con fiori e preghiere.

Indicazioni contrastanti sugli orari

Il “pasticcio” potrebbe essere stato causato da alcune indicazioni contrastanti sugli orari del giorno 30 ottobre, almeno stando a quanto riportato da chi è rimasto chiuso: essi hanno dichiarato di aver visto, nei pressi dei cancelli di ingresso, l’avviso che annunciava il prolungamento fino alle 17 dell’orario di apertura già da mercoledì 30 ottobre.

Ma in un video poi finito su Tiktok si vede un cittadino che, lamentandosi della situazione, mostra gli orari e i giorni scritti sul cartello di divieto di sosta temporaneo (posto in occasione proprio dei giorni di commemorazione) quindi relativi alla viabilità nell’area e non all’apertura del camposanto.

L’ordinanza n.69 del 22 ottobre del comune di Torre del Greco specifica, infatti, che l’orario di chiusura è esteso alle 17 per i soli giorni del 31 ottobre, 1 e 2 novembre. Spunta però, sempre sui social, un avviso comunale che include il giorno 30 ottobre tra quelli con chiusura estesa alle 17 (dove, tra l’altro, si omette il riferimento all’ordinanza sindacale). Ed ancora, cercando su Google come molti sono abituati a fare, l’orario riportato è sempre alle 15, senza eccezioni.

Una vicenda grottesca, fortunatamente risolta in meno di mezz’ora, che consente quindi anche una lettura ironica: anche queste sono “pagliacciate” che fanno solo i vivi, direbbe il principe De Curtis.