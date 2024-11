Sversati in strada anche manifesti del comune: l’abbandono di rifiuti non conosce vergogna

Manifesti sversati in strada tra i rifiuti con titolo e stemma del comune di Torre del Greco: è l’ultima incredibile foto che denuncia la situazione del decoro urbano.

Anche i manifesti del comune tra i rifiuti sversati

Una busta azzurra lasciata lì, all’incrocio di piazzale Fontana, vicino al porto di Torre del Greco. All’interno, rotoli con decine di manifesti sui quali si scorgono le scritte “Città di Torre del Greco” e lo stemma del comune.

Una brutta “firma” sull’ennesimo sversamento di rifiuti documentato dalle foto giunte alla redazione di Vesuviolive.it nella serata di domenica 3 novembre 2024. Stando alle testimonianze, l’abbandono potrebbe essere avvenuto nella giornata stessa di domenica.

L’abbandono a due passi da Palazzo Baronale

Nessuna scusante è possibile: i rifiuti sono abbandonati in strada, sul marciapiede, e non in appositi bidoni. La domenica è previsto il deposito della sola frazione umida e non della carta. “Obiezioni” che potrebbero avere poco senso ma che è giusto sottolineare.

Palazzo Baronale dista 50 metri in linea d’aria dal punto in cui è stata scattata la foto: un fatto grave per il suo valore simbolico oltre che per il danno all’ambiente ed al decoro urbano. Non un abbandono di rifiuti come altri, centinaia di altri che avvengono per le vie di Torre del Greco, quotidianamente, ad opera di “distratti”, ma più spesso di incivili o addirittura criminali.

Forse l’ennesimo “sabotaggio”

Uno smacco alla crociata intrapresa dal sindaco Luigi Mennella proprio contro i “meno attenti” alla problematica ambientale. Probabilmente, un elemento che avvalora l’ipotesi avanzata in passato proprio dal primo cittadino di tentativi di “sabotaggio”.

Stavolta, però, a remare contro l’immagine e la pulizia cittadina, potrebbero essere persone particolarmente vicine agli ambienti di Palazzo Baronale: i manifesti con la scritta “Città di Torre del Greco” non sono cose che i comuni cittadini si ritrovano in casa per combinazione, oppure svuotando il garage.