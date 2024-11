La pista ciclabile più spettacolare del vesuviano potrebbe nascere a Torre del Greco: 3 km sul mare

Una pista ciclabile che collegherà la Litoranea con il centro di Torre del Greco: è il progetto al quale sta lavorando l’amministrazione comunale che fa sognare la città.

Tra centro e Litoranea potrebbe nascere una pista ciclabile sul mare

Un “pensiero stupendo” come cantava Patty Pravo negli anni ’70: una lunga passeggiata al centro del golfo di Napoli da godere a piedi o in bicicletta, tra due punti dal grande potenziale turistico per la città di Torre del Greco, ovvero il centro storico con il suo porto ed il litorale.

In realtà si tratta di qualcosa di più tangibile di un mero pensiero ed è la proposta progettuale deliberata dalla Giunta Comunale il 5 novembre scorso. L’idea rientra nel più complessivo progetto di riqualificazione dell’intera linea di costa cittadina, con il ripascimento delle spiagge, la creazione di nuovi spazi costieri e la protezione dall’erosione, come presentato nell’ambizioso progetto esposto alla presenza del Presidente della Regione Campania De Luca nel dicembre del 2023.

85 milioni per cambiare volto alla città

Un progetto da sogno e certamente dai tempi di realizzazione non brevissimi che però, scartoffia dopo scartoffia, sta andando avanti: con la delibera di giunta, il comune di Torre del Greco ha approvato nello specifico la proposta e si avvia a candidarla per l’ottenimento dei necessari finanziamenti.

Il costo preventivato per l’intero intervento dovrebbe aggirarsi attorno agli 85 milioni di euro, di cui 9 serviranno solo per la realizzazione della pista ciclabile: ma sarebbe un intervento che cambierebbe per sempre l’immagine della costa di Torre del Greco.

Ciò che ad oggi sembra incredibile ed irrealizzabile è stato, in parte, già fatto nel salernitano e su lunghi tratti della costa adriatica tra Abruzzo e Molise, dove è divenuto normale passeggiare in bicicletta lungo il mare (con una conformazione del territorio simile, se non più ostica, rispetto al litorale torrese) in quella che è divenuta una delle ciclabili più lunghe e spettacolari d’Europa.

Ecco dove passerebbe la ciclabile più bella del vesuviano

Nel dettaglio, la pista ciclabile potrebbe correre a margine della storica linea ferroviaria Napoli Salerno partendo dalla zona di San Giuseppe alle Paludi (dove è presente l’area dei vecchi depuratori, anch’essi in progetto di riqualificazione) passando per il tratto a valle del cimitero comunale; la pista ciclabile passerebbe poi per le storiche spiagge del “laghetto”, nella cosiddetta zona della “scogliera” per ricongiungersi a via Litoranea dove è già prevista la realizzazione a stretto giro di una corsia ciclabile nell’ambito dei lavori di riqualificazione in partenza a breve.

Circa 3 chilometri di ciclabile sul mare, al centro del Golfo più bello del mondo: un progetto non del tutto inedito, più volte immaginato anche nel recente passato tra le varie ipotesi di riutilizzo proprio del tracciato della storica ferrovia (una delle proposte fu presentata quasi 10 anni fa dal consigliere designer Ludovico D’Elia).

Ma l’attuale congiuntura politica locale e di disponibilità di investimento (tra Fondi Sviluppo e Coesione, interventi alle infrastrutture GORI ed altri finanziamenti che potrebbero arrivare) rendono più realistico questo sogno.

Superfluo, al momento, parlare in maniera realistica di tempi: ma la strada (anzi, la ciclabile) si va tracciando e potrebbe cambiare la città con un impatto pari a quanto accaduto negli anni ’60 quando fu creata – con lo stesso spirito visionario – una Litoranea dove non c’era. Almeno stavolta, dopo oltre 60 anni, la città e i suoi amministratori dovrebbero aver imparato una delle lezioni più importanti del nostro tempo: meno cemento e più attenzione alla sostenibilità.