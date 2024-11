“Rimpiantologia”, il libro del prof Chiariello: “Coraggio, parlate di amore e sesso senza tabù”

“Rimpiantologia“ è il titolo di un libro scritto da Pietro Chiariello, professore con la passione per la scrittura, che affronta alcuni delicatissimi temi della sfera affettiva e sessuale partendo proprio da un’analisi introspettiva del proprio passato.

“Rimpiantologia”, Pietro Chiariello si racconta

Educazione sessuale e sentimentale, bullismo, insicurezza, traumi adolescenziali. Fino a scavare, in chiave contemporanea, nel simposio di Platone e nel mito delle due metà della mela per ribadire l’importanza della passione e dei legami sentimentali tra uomo e donna. Il tutto raccontato con un linguaggio semplice, a dir poco diretto, a tratti quasi “esplicito”.

Ma in realtà abbastanza schietto da poter essere assorbito senza peso da chi, oggi, si trova a vivere i mai banali problemi dell’adolescenza: il racconto di un dolore, storia di vita vissuta, che è trascorso ma non è mai passato nonostante lo scorrere degli anni, elaborato come un lutto, messo nero su bianco e raccontato con grande coraggio dal prof. Pietro Chiariello, insegnante di meccanica all’Istituto Nautico “Colombo” di Torre del Greco. Un coraggio che traspare – anche – dallo stesso linguaggio utilizzato, seguendo un unico principio fondamentale: non bisogna aver paura di parlare di sesso.

“Guardavo gli altri ragazzi negli spogliatoi, mi chiedevo ‘Perché sono diverso ?'”

“Sono fiero di fare l’insegnante da 30 anni perché ti tiene giovane dentro”, spiega l’autore. Forse proprio questa giovinezza interna lo rende ancora vicino, in una certa empatia con alcuni problemi che in quella fascia d’età tra i 10 e i 18 anni sembrano eterni.

“‘Rimpiantologia’ è il titolo che richiama la nostalgia per un passato, in particolare per le prime esperienze sentimentali e sessuali“, spiega Chiariello. Il libro comincia raccontando una storia d’amore finita dopo 14 anni, primo amore dell’autore: “Ho voluto mettere su carta questa storia che mi ha fatto male, anche se è passato del tempo. Grazie ad un amico che mi ha fatto da ghost writer ho trovato il coraggio di esplorare queste insicurezze che ho avuto anche sul delicato tema del sesso”.

“Oggi ne parlo liberamente – spiega – perché sento di poter essere d’aiuto a chi si trova ad affrontare nel presente le difficoltà che ho attraversato decenni fa: ho avuto problemi fin dall’adolescenza, tutto è cominciato lì. Giocavo a pallone con i miei coetanei ed ero in imbarazzo nel vedere che gli altri attraversavano la fase dello sviluppo ed io no. Quindi mi chiedevo: ‘Perché sono diverso dagli altri ?'”.

Proprio negli spogliatoi dei campi da calcio, Chiariello affronta per la prima volta i suoi mostri: bullismo, insicurezza e quella sensazione di essere in una palla di vetro, di non poter parlare con nessuno. “Il calcio è stata la prima grande delusione: a causa di questi problemi di insicurezza ho dovuto lasciare la disciplina sportiva, avevo vergogna di stare con gli altri ragazzi, anche negli spogliatoi”.

Chiariello: “L’educazione sessuale non si fa per mezze parole”

“Ero un ragazzo brillante, simpatico, andavo bene a scuola e me la cavavo con il pallone: ma durante la pubertà cambiai totalmente a causa di queste difficoltà. Un anno il mio rendimento fu molto negativo, i professori mi promossero perché avevo un buon curriculum scolastico ma mi chiedevano: ‘Cosa ti sta succedendo ?’… Ero un vegetale in classe“.

Erano anni in cui parlare di sesso a scuola era molto più difficile di oggi, figurarsi di affrontare quell’educazione sentimentale che anche nel 2024 appare come una chimera per pochi contesti sensibili. “Era impossibile parlarne. Per me era difficile trovare un interlocutore che riuscisse a capire il mio problema. Se si parla di educazione sessuale o la dici tutta oppure non dirla per mezze parole: il sesso è sempre stato un tabù, la società ha sempre avuto paura del sesso, nei secoli. Le istituzioni hanno sempre voluto questo: far passare il messaggio che fare sesso fa male, “è peccato”… queste cose fanno male”.

“Rimpiantologia”, crescita e consapevolezza: “Il sesso è la nostra massima energia”

Poi, con la maturità e l’esperienza, l’autore si libera di questi fantasmi, accende la luce e fa cadere il lenzuolo: “Il sesso è la massima energia che abbiamo come esseri umani, energia alla massima potenza: quella forza che ti può far svegliare la mattina, ti fa venire voglia di lavorare e di vivere. E noi cosa facciamo? Lo castriamo“.

Una contraddizione in una società nella quale guerra, sangue e denaro sono ostentati con una certa leggerezza ma il sesso viene affrontato spesso con un’aura di pregiudizio. “Ho vissuto una storia con una ragazza per 14 anni, ci siamo ‘cresciuti’ a vicenda ed è finito tutto per colpa del denaro”, racconta l’autore. Una realtà comune, che viene troppe volte minimizzata come ‘normalità’ ma che nessuna scuola insegna ad affrontare.

E quindi torna quella domanda presente nel sottotitolo del libro: qual è la differenza tra sesso e amore, secondo Chiariello? “L’amore vero è quello che trasforma il sesso in passione. Il sesso, fatto con passione e con amore genera persone di un certo livello: il “buon” sesso è quello fatto con amore. Ed un’esperienza sessuale di un certo rilievo ti rimane impressa dentro”.

L’autore: “Per raccontare le proprie debolezze ci vuole forza”

Un coraggio giunto in età adulta, dopo tante esperienze diverse, dopo aver visto tra i banchi di scuola tanti “se stessi da piccoli” crescere, giorno dopo giorno, con le stesse paure. Chiariello spiega il tutto con un ossimoro: “Per raccontare delle proprie debolezze ci vuole una certa forza. Io sono “nato come uomo”, nel periodo adolescenziale, con questa depressione. Potevi sfottermi sotto ogni aspetto, me lo facevo scivolare addosso, ma l’argomento ‘sesso’ era per me un nervo scoperto”.

Una delle frasi più emotivamente cariche del libro è quella che racconta una successiva esperienza sentimentale di Chiariello dicendo ‘Due solitudini si erano incontrate’: un concetto che va in contrasto con il leitmotiv individualista del mondo contemporaneo nel quale bisogna star bene prima con sé stessi. “Io sto bene con me stesso – spiega l’autore – ma quando sto da solo non sto mai bene. Uomo e donna non sono nati per stare soli. Anzi, è la donna che fa l’uomo”.

“Rimpiantologia” disponibile su Amazon: come acquistare

“Rimpiantologia” è disponibile su Amazon, sia in formato cartaceo che Kindle. Una distribuzione che, dato l’argomento particolarmente sensibile, consente anche una lettura con la massima riservatezza a chi ne fosse incuriosito. È possibile acquistare il libro cliccando sul seguente link: Rimpiantologia: differenze tra sesso e amore – di Pietro Chiariello.