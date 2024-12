Troppi incidenti e sosta selvaggia: il comune approva progetto del M5S per il controllo delle strade

Incidenti ed infrazioni stradali a Torre del Greco, in consiglio comunale passa la “linea dura” del M5S: in arrivo dissuasori, multe istantanee ma anche iniziative di sensibilizzazione e nuova segnaletica.

Incidenti a Torre, più controllo sulle strade

È impietoso e non esaustivo l’elenco redatto da Mirko Gallo, consigliere comunale in quota M5S, a sostegno dell’Ordine del Giorno che prevede un rafforzamento delle misure di controllo e sanzione per chi non rispetta il codice della strada.

Solo dall’inizio del 2024 sono numerosi gli incidenti gravi avvenuti sulle strade cittadine: a marzo, un grave sinistro ha coinvolto un’auto con 5 ragazzi presso la rotatoria in prossimità del casello autostradale; a maggio un’auto ad alta velocità ha travolto un giovane in Via Nazionale; ad agosto un’auto si è ribaltata presumibilmente per una disattenzione del conducente in zona Leopardi.

Gli eventi non sono mancati nemmeno negli ultimi mesi autunnali: a settembre, nei pressi della scuola Don Milani, due auto si sono ribaltate per l’alta velocità; un ulteriore incidente si è verificato in via Sant’Antonio, a farne le spese un uomo travolto che è stato travolto; ad ottobre un anziano è stato travolto nei pressi della Litoranea e a novembre sono avvenuti due incidenti, uno in via Purgatorio, che ha coinvolto 4 giovani in uno scontro tra due scooter ed un’utilitaria ed uno in in Via Aldo Moro in cui un Suv si è ribaltato al centro della strada per l’alta velocità.

Solo la scorsa settimana, nei pressi del mercatino di via Circumvallazione, un’anziana donna è stata investita mentre tentava di attraversare la strada.

Presto la città avrà un Mobility Manager

Una sequela di eventi che hanno spinto il consigliere a presentare l’OdG al consiglio comunale che ha approvato a maggioranza le misure di sicurezza stradale e contrasto alle illegalità. Nel testo si fissa l’attenzione sull’importanza del controllo e delle sanzioni rispetto alle illegalità verso coloro che le perseguono.

“E’ necessario riuscire a sorvegliare il territorio anche oltre le ore 20, e ancora poter strutturare una presenza, prevista da un decreto nazionale, quale il Mobility Manager per programmare al meglio le uscite degli studenti, creando soluzioni di mobilità sostenibile atte a ridurre il traffico”, le parole di Gallo.

Una figura, quella del Mobility Manager, “invocata” anche nell’ambito della nostra inchiesta sul trasporto pubblico a Torre del Greco, alla quale potrebbe essere demandato il compito di coordinare le funzioni oggi svolte in maniera non capillare, non puntuale e non organica dai taxi collettivi e dal servizio gestito da EAV Srl.

Gallo: “I cittadini vogliono strade più sicure”

“Un prosieguo importante di questa amministrazione rispetto alla strada prevista dalle linee programmatica sulla sicurezza e la legalità” – spiega il consigliere – “Inoltre ho posto l’attenzione sulla vigilanza e la custodia dei parchi cittadini prevenendo inciviltà, ma anche sul problema degli eventi metereologici che congestionano e rendono pericolosa la viabilità e mettono a rischio i cittadini, promuovendo quindi una puntuale valutazione del rischio idrogeologico”.

Gallo prosegue: “L’impegno del gruppo territoriale del M5S, è stato continuo rispetto a questa tematica, tra i punti del programma portato avanti alla voce Strade Sicure, attraverso una campagna informativa ed una raccolta firme. È stato già intrapreso un tavolo tematico sulla questione del rischio idrogeologico con l’assessore al ramo”.

“I cittadini vogliono una città più sicura, e tante sono le azioni già messe in campo, in tal senso, da questa amministrazione per contrastare l’illegalità e migliorare la viabilità e il controllo. Solo collaborando e mettendo insieme le forze e le idee, riteniamo, come forza politica, che la città possa vedere una luce diversa, fatta di partecipazione e maggiore vivibilità”.