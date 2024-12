Accoltellato e ucciso davanti casa a Torre del Greco: arrestato un ragazzo di 24 anni

E’ un 24enne di origini marocchine l’uomo arrestato per l’omicidio avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì a Torre del Greco, precisamente in via Gurgo, dove un 34enne è stato ritrovato morto, immerso in una pozza di sangue.

Omicidio a Torre del Greco: arrestato un 24enne

Un delitto efferato compiuto nell’androne dell’appartamento della vittima, un extracomunitario di 34 anni residente nel territorio torrese, con regolare permesso di soggiorno, che pare lavorasse come bracciante agricolo. A ritrovarlo, ormai privo di vita a pochi passi dalla porta di casa, sarebbero stati i suoi vicini.

Nella giornata di ieri un soggetto è stato fermato come sospettato del delitto: si tratta di un connazionale della vittima, di 24 anni, che sarebbe stato rintracciato dagli agenti nei pressi del luogo del crimine. A suo carico sarebbero stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza ma saranno le indagini a chiarire il suo ruolo nella macabra vicenda. Intanto il 24enne è stato trasferito presso il carcere di Poggioreale

Non è escluso che non solo una ma più persone possano aver preso parte all’omicidio. Al momento nulla si sa nemmeno sul movente che avrebbe spinto uno o più soggetti a sporcarsi di un tale crimine. Quanto alle motivazioni non si esclude nessuna ipotesi: alla base potrebbe esservi semplicemente una lite tra connazionali o un regolamento di conti.

Un litigio che potrebbe essere partito già nel vialetto che conduce all’abitazione del 34enne, come confermano le macchie di sangue ritrovate proprio lungo la strada, per poi giungere al culmine davanti alla porta di casa. Sul corpo numerose ferite riconducibili ad armi da taglio e che fanno pensare ad un delitto particolarmente brutale, con diverse coltellate inferte ripetutamente.