“Preleva 500 euro, muoviti”, gli punta la pistola contro all’ATM: la rapina a Torre del Greco

Un violento tentativo di rapina si è verificato nella serata di ieri a Torre del Greco, presso l’ATM di via Montedoro dove un uomo, di 60 anni, si è visto puntare la pistola contro da un 24enne che gli avrebbe intimato di consegnargli i suoi soldi.

“Dammi 500 euro”: rapina all’ATM di Torre del Greco

“Preleva 500 euro, muoviti” – avrebbe detto il rapinatore al 60enne mentre gli puntava una pistola al fianco. L’uomo doveva solo prelevare e si era diretto verso l’ATM su via Montedoro per farlo ma quando ha sentito la pistola che premeva sulle costole si è visto costretto ad assecondare la richiesta.

Così ha consegnato i propri risparmi al rapinatore che subito ha deciso di giocare al rialzo intimandogli di prelevare altri mille euro. L’ATM, però, non erogava una somma così alta e la vittima, approfittando di quel momento, si è divincolata correndo in strada per chiedere aiuto.

Proprio in quel momento si è imbattuto in un vigile della Polizia Locale di Ercolano che in quel momento non stava prestando servizio ma non ha esitato ad aiutare la vittima. Così ha bloccato il rapinatore che stava provando a fuggire sulla sua moto, lo ha disarmato ed ha tentato di tenerlo fermo per assicurarlo alla giustizia, incassando calci, pugni e strattoni.

Il 6oenne, intanto, è riuscito a riappropriarsi dei suoi soldi e in pochi minuti sul posto è giunta anche una gazzella dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre del Greco, a seguito della segnalazione lanciata dal vigile stesso.

Il rapinatore è stato identificato, ammanettato e condotto in caserma. Si tratta di un 24enne di Ercolano già noto alle Forze dell’Ordine, arrestato per rapina, resistenza a Pubblici Ufficiali e lesioni personali, avendo procurato al vigile, alla vittima e a un carabiniere lesioni da cui guariranno in 20 giorni. La moto e l’arma, rivelatasi finta, sono state sequestrate.