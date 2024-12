Luminarie, Forza Italia attacca Mennella: “Mancanza totale di trasparenza”

Luminarie a Torre del Greco, l’opposizione contro il sindaco

Guerra sulle luminarie a Torre del Greco con l’opposizione che ha indetto una conferenza stampa per chiedere al primo cittadino e alla sua amministrazione più trasparenza sulla questione.

Scontro FI-Mennella sui costi delle luminarie

La parola “trasparenza” è stata al centro della conferenza stampa indetta da Forza Italia, nella persona del commissario cittadino Dario Colombo e tenutasi venerdì 13 dicembre.

All’ordine del giorno la bagarre burocratica -poi divenuta politica – nata intorno alle luminarie per le festività natalizie: l’installazione è slittata di alcune settimane per problemi legati alla gara d’appalto, con il reintegro in graduatoria di una ditta inizialmente esclusa.

Ma il ritardo nell’accensione potrebbe non essere l’unico strascico, con l’opposizione pronta a dare battaglia e – mai metafora fu più calzante – “tenere accese le luci” sulla vicenda.

Le dichiarazioni dell’opposizione: “Il controllore controlla sé stesso”

“Quello che la città deve sapere è la mancanza totale di trasparenza di questa amministrazione“, si legge nelle dichiarazioni dei forzisti.

“Non c’è stata possibilità di interlocuzione con il governo politico della città che doveva chiarire almeno il perchè la spesa per questo appalto sia aumentata da circa 240 mila euro a 410 mila senza che, ad oggi 13 dicembre, in città si vedessero le ‘splendenti luminarie’ a giustificare tale maggiore costo di circa 170 mila euro”.

Si legge ancora nel comunicato: “Non è stato chiarito in commissione trasparenza l’iter burocratico amministrativo che ha generato una assegnazione, poi revocata, non senza polemiche e ‘strani’ eventi coinvolgenti rappresentanti della maggioranza di governo e a dirsi molto vicini al Sindaco, assegnazione poi riconsiderata ed assegnata ad una seconda ditta antecedentemente esclusa e poi riammessa non senza ombre procedurali non completamente chiarite dalla dirigenza in commissione”, le parole usate dal commissario cittadino Colombo.

“Commissione Trasparenza che ha visto l’assenza della maggioranza politica di governo PD, 5 Stelle, Mennella Sindaco, Cuore Torrese, Per, Ciavolino per Torre. Ma assente anche l’Assessore alla trasparenza che dovrebbe avere ruolo di garanzia sul controllo degli atti e che, nella fattispecie, è in capo allo stesso sindaco Mennella: ovvero il controllore che controlla sé stesso. Non certo la massima espressione di etica e trasparenza”.