Bilancio comunale, impegno “bipartisan” per i voucher spesa: ritorneranno nel 2025

Emendamento per i voucher spesa: tutto il Consiglio Comunale vota a favore

Tornano i voucher spesa, i buoni comunali per le famiglie bisognose per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità: voto favorevole di maggioranza ed opposizione.

Voucher spesa, dal comune l’ok per il prossimo anno

Potrebbe essere un buon auspicio per il nuovo anno l’emendamento della minoranza in consiglio comunale a Torre del Greco prima firma del consigliere Michele Langella che introduce nel bilancio approvato a pochi giorni dal Natale un capitolo di spesa per i “voucher”.

Si tratta di un sussidio messo a disposizione dall’ente comunale negli anni scorsi per le famiglie in condizioni di difficoltà economica per facilitare l’acquisto di beni essenziali come gli alimenti ed altri articoli, tradizionalmente nel periodo che precede le festività di fine anno.

Capitolo di spesa in bilancio, l’impegno politico di maggioranza ed opposizione

È compito della politica quello di programmare in tempo utile gli interventi necessari al benessere della popolazione e questa volta – usando i dovuti condizionali – si dovrebbe essere giunti all’obiettivo con un anno di anticipo.

Grazie ad un emendamento presentato dall’opposizione durante la seduta consiliare che ha visto l’approvazione del bilancio preventivo 2025, è stato aperto un capitolo di spesa “ad hoc” con – al momento – una cifra simbolica per istituire i buoni spesa tanto attesi da larghe fasce della cittadinanza alle prese con una congiuntura economica negativa che si somma a situazioni di disagio individuale che in alcuni quartieri raggiunge proporzioni spaventose.

Un’azione “burocratica” promossa dalla minoranza, cui è però seguito l’impegno solenne di tutti i consiglieri presenti, compresi quelli di maggioranza e dello stesso sindaco Luigi Mennella, verso un allargamento di tale budget attraverso future variazioni di bilancio fino a coprire il fabbisogno della più ampia fetta possibile di torresi. Alla fine, a sugellare l’impegno, è arrivato il voto unanime dei presenti in aula.

Langella: “Vittoria politica, bene la comunione di intenti”

Verosimilmente, nelle tasche dei torresi i primi vantaggi si vedranno a Natale del prossimo anno: ma non è del tutto escluso che provvedimenti analoghi possano giungere senza attendere 12 mesi, magari in occasione di altre ricorrenze.

“È per noi una grande vittoria politica, da membri dell’opposizione, aver inciso in modo così significativo al bilancio 2025 – commenta Michele Langella, primo firmatario dell’emendamento – ma soprattutto è importante che ciò si concretizzi in un aiuto ai tanti cittadini che si trovano costantemente in condizioni di oggettive difficoltà economiche, specialmente nei periodi in cui dovrebbe prevalere la gioia della festa”.

Prosegue Langella: “Ora è compito dell’amministrazione in carica intercettare i fabbisogni, capire come e quanto mettere a disposizione e definire le modalità per onorare questo impegno. Come ribadito alla stampa anche dal sindaco Luigi Mennella, il voto è figlio della comunione di intenti tra tutte le forze in aula ed ogni volta che questo può aiutare a portare benefici alla popolazione torrese noi siamo certi di star svolgendo in maniera ottimale il compito che i cittadini ci hanno affidato”.