ESCLUSIVA/ Manuel Llano vicino alla Turris: l’esterno arriva dall’Avellino

Manuel Llano potrebbe essere il primo acquisto del mercato invernale della Turris

Si muove qualcosa in chiave mercato anche in entrata in casa Turris. Dopo le prime cessioni e i tantissimi rumors che vedono molti corallini in procinto di salutare Torre del Greco, i primo movimenti arrivano anche nella casella acquisti.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, dall’Avellino dovrebbe arrivare l’esterno destro Manuel Llano dall’Avellino. L’argentino classe 1999 con i biancoverdi è riuscito a raccogliere solamente quattro presente tra Coppa Italia e campionato con poco più di 200 minuti giocati.

Manuel Llano vicinissimo alla Turris, ecco chi è l’argentino classe 1999

Scuola Newell’s Old Boys, dove ha fatto tutte le giovanili, Manuel Llanos dal 2020 al 2022 è stato una comparsa nella Serie A argentina tra i rossoneri e il Godoy Cruz, per poi passare in Polonia dove ha giocato nella terza serie nazionale nelle fila del Miedz Legnica. Successivamente ha fatto ritorno in Argentina al San Martin dopo una stagione (giocando da titolare). Nell’estate del 2023 è arrivata poi la chiamata dall’Avellino.

Nella sua prima stagione italiana ha raccolto solamente sei presenze e tantissima panchina e tribuna. Bottino che segue la scia della scorsa stagione anche in questa annata, dove il jolly laterale è a quota quattro apparizioni complice anche il cambio di guida tecnica.

L’argentino nei prossimi giorni dovrebbe legarsi con la Turris, nella speranza di rilanciarsi dopo un’annata e mezza senza spazi nell’Avellino.

Ci sono da limare alcune questioni economiche ma la volontà è quella di chiudere la trattativa quanto prima. Non si segnalano per ora altri movimenti in entrata, i corallini colpiti da una situazione complessa e una rosa che giorno dopo giorno sta sempre di più diminuendo di numero ha bisogno di ritrovare la retta via nella speranza di una salvezza che sembra ora come ora lontanissima.