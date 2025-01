Saldi in casa Turris: Pugliese in orbita Benevento, Marcone pronto a rescindere

Le ultime sul fronte mercato da casa Turris. Molte cessioni in vista (Foto Salvatore Varo)

Sono giorni frenetici in casa Turris. Dopo il comunicato del primo gennaio dove si annuncia “l’addio” della gestione del club da parte di Ettore Capriola, anche dal calciomercato arrivano continue indiscrezioni. I corallini sono nel pieno di un vero e proprio “fuggi fuggi”: la maggior parte dei giocatori si sta accordando con altri club, nella speranza di abbandonare Torre del Greco quanto prima.

Le ultime di mercato in casa Turris, in arrivo altre cessioni

I primi due ad aver salutato la compagine corallina sono Ekuban e Casarini. L’attaccante nelle prossime ore ufficializzerà il suo passaggio al Latina, mentre il secondo è già a Carpi ed ha firmato un contratto fino al 2026.

Tanti altri però sono in procinto di accasarsi in nuovi lidi. I nomi più richiesti in questo momento sono quelli di Pugliese e Marcone. Il classe 2004 è finito nel mirino del Benevento che vorrebbe il calciatore per rafforzare il suo pacchetto under, ma su di lui c’è anche il Potenza che si è mosso con insistenza nelle ultime ore.

L’estremo difensore invece è pronto a fare (sulla carta) il secondo alla Ternana. La Turris però non guadagnerà nulla dall’operazione visto che il calciatore sta trattando la rescissione con i corallini. Scaccabarozzi invece aspetta il Pontedera: il centrocampista gradirebbe ritrovare Menichini e potrebbe rescindere anche lui con la Turris. Situazione invece più complessa per Nocerino, con il calciatore che ha avuto le attenzioni anche da club di Serie B, ma la squadra corallina ha sottolineato l’intenzione di voler monetizzare la sua uscita.

Sul fronte allenatore è oramai quasi tutto fatto con Imbimbo: il secondo storico di Novellino ritorna ad allenare dopo le ultime difficili esperienze in Serie C con Giugliano e Matera, chiuse con due esoneri. Contratto fino a fine stagione e rinnovo automatico in caso di salvezza.