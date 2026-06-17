Gioia e commozione a Napoli: la Campanella del Sollievo donata da una paziente guarita

Una mattinata carica di emozioni è stata quella appena trascorsa all’Ospedale del Mare di Napoli dove è stata inaugurata la cosiddetta Campanella del Sollievo, donata da una paziente guarita dal tumore.

Commozione all’Ospedale del Mare: c’è la Campanella del Sollievo

L’Unità Operativa Complessa di Oncologia dell’ospedale partenopeo, diretta da Bruno Daniele, è stata arricchita non solo dall’installazione della campanella ma anche dall’affissione di una selezione di quadri donati generosamente da due giovani artiste napoletane, Greta Paliotti e Rossana Diasparra.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere gli spazi più accoglienti e umanizzati, offrendo ai pazienti e ai loro familiari un ambiente più sereno e confortevole e si inserisce in un percorso di umanizzazione più ampio che l’Unità Operativa Complessa di Oncologia sta portando avanti per supportare il percorso di cura dei pazienti oncologici, contribuendo al loro benessere emotivo e psicologico.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina, alla presenza dell’artista Greta Paliotti, dai Direttori Sanitario e Amministrativo dell’Ospedale del Mare, Giuseppe Vitiello e Massimo Barresi, e dal Direttore della UOC di Oncologia, Bruno Daniele.

Successivamente è stata anche installata nel Day Hospital di Oncologia la campanella del sollievo, donata da Cinzia, paziente guarita e che viene suonata dagli assistiti al termine del loro percorso di cura, a simboleggiare il raggiungimento di un traguardo ed un nuovo inizio, oltre che un messaggio di speranza per i pazienti ancora in terapia ed un saluto ai medici e agli infermieri.

A margine della presentazione dei quadri e dell’installazione della campanella, Carmine Lauretta (in arte Vesuviano) ha interpretato per i pazienti e i loro familiari alcune canzoni di cui è autore, sottolineando l’importanza dell’arte in tutte le sue forme nel percorso di cura. La pasticceria Colmayer, invece, ha generosamente offerto i famosi “via col vento” a tutti i presenti.

“Momenti come questo rafforzano il legame tra ospedale, pazienti e comunità, ricordandoci che la medicina più efficace nasce dall’incontro tra professionalità e attenzione alla persona” – ha dichiarato il dottor Bruno Daniele.

“La cura non è fatta soltanto di terapie e competenze cliniche. Le opere donate oggi, insieme all’installazione della Campana del Sollievo, rappresentano un messaggio importante per i nostri pazienti e per le loro famiglie: nessuno è solo nel proprio percorso di cura” – ha continuato il direttore sanitario aziendale Maria Corvino.

“La Campanella del Sollievo sarà il simbolo di una tappa raggiunta, di una battaglia affrontata con coraggio e della possibilità di guardare al futuro con fiducia. Ringraziamo di cuore, conclude Gubitosa, le artiste Greta Paliotti e Rossana Diasparra, il cantante Vesuviano, il maestro pasticciere Colmayer e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa” – ha concluso il direttore generale Gaetano Gubitosa.