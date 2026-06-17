Sono napoletani il miglior farmacista d’Italia e la prima endocrinologa al mondo: il premio

Due eccellenze partenopee sono state insignite del premio Eccellenza Napoletana del Mondo: si tratta della professoressa Annamaria Colao e il farmacista Rosario Porzio. Due cugini uniti da talento, professionalità e volontà di mettersi al servizio della salute delle persone.

Premio eccellenza napoletana del mondo: i premiati

La cerimionia di inaugurazione si è tenuta tra i suggestivi spazi dell’Hotel Excelsior di Napoli, sul lungomare Caracciolo. L’evento di grande prestigio è stato organizzato da Theorema con la partecipazione di diversi giornalisti italiani.

Il riconoscimento punta a celebrare il contributo di una famiglia capace di distinguersi a livello globale tra ricerca scientifica, medicina, ambito farmaceutico e talento comunicativo. Un grande traguardo che punta a portare Napoli sul tetto del mondo.

La professoressa Annamaria Colao è una scienziata di rilievo internazionale, punto di riferimento per il dipartimento di Endocrinologia ed Oncologia molecolare dell’Università Federico II di Napoli, autorità mondiale nel campo della neuroendocrinologia. Non a caso, negli scorsi anni, è stata eletta come miglior endocrinologa al mondo, dal portale scientifico Expertscape, per le malattie dell’ipofisi.

Sulla stessa scia, ma in un settore diverso, il cugino Rosario Porzio che lo scorso anno è stato nominato “miglior farmacista d‘Italia“, un premio alla carriera che unisce competenza, passione e umanità. Un riconoscimento che aveva ricevuto anche nel 2019 a Trani. Un professionista stimato e molto conosciuto anche per aver preso parte al film cult Vacanze d’estate, al fianco di Bombolo ed Enzo Cannavale.