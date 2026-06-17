Calciomercato Milan, in attacco piace Sorloth: è sorpasso a Vlahovic e Lewandowski

Il Milan ha definito una strategia chiara per il prossimo calciomercato estivo, e ha individuato in Alexander Sorloth il profilo più adatto per rinforzare l’attacco. La società rossonera vuole utilizzare le risorse derivanti dalla partecipazione alla Champions League per acquistare un centravanti affidabile e funzionale al progetto tecnico, come richiesto espressamente da Max Allegri. Sorloth, classe 1995, rappresenta oggi la priorità assoluta rispetto ad altri nomi più costosi come Dusan Vlahovic e Robert Lewandowski.

Il Milan vira su Sorloth

In estate i rossoneri dovranno obbligatoriamente risolvere l’annoso problema del bomber. Non è infatti bastato Fullkrug che, come riportava questo articolo, era arrivato a Milano a gennaio per portare gol ed esperienza (con scarsi risultati). Ma la situazione non risulta comunque agevole per il futuro, soprattutto per via dei fattori economici.

Dusan Vlahovic percepisce uno stipendio molto alto e comporta dei costi complessivi difficili da sostenere, anche a parametro zero. Robert Lewandowski ha una situazione simile, con un ingaggio fuori dai parametri stabiliti dalla dirigenza. Il Milan ha quindi deciso di orientarsi verso un’opzione più equilibrata dal punto di vista finanziario e tecnico. Alexander Sorloth presenta un costo del cartellino stimato intorno ai 40 milioni di euro con bonus, ma l’Atletico Madrid potrebbe accettare una cifra inferiore compresa tra 20 e 25 milioni di euro.

La situazione all’interno dell’Atletico Madrid favorisce questa opportunità di mercato. L’allenatore Diego Simeone cerca un attaccante con caratteristiche specifiche, con una maggiore efficacia nei duelli aerei e nella protezione del pallone. Alexander Sorloth, nonostante i suoi 195 centimetri di altezza, ha delle qualità diverse. Il giocatore risulta infatti più efficace nella conduzione della palla e nella partecipazione alla manovra offensiva.

I numeri di Alexander Sorloth

I numeri stagionali confermano il valore del calciatore. Sorloth ha infatti realizzato 17 gol in 47 partite quest’anno, molte volte subentrando a gara in corso. Questi dati evidenziano una buona continuità realizzativa e una capacità di incidere, anche dalla panchina. Il giocatore ha inoltre maturato una grande esperienza internazionale con la nazionale della Norvegia, dove ha dimostrato anche di sapersi adattare a diversi sistemi di gioco. Alexander Sorloth può agire come prima punta, ma può anche adattarsi al ruolo di seconda punta o attaccante esterno.

Massimiliano Allegri apprezza da sempre queste caratteristiche e considera il giocatore compatibile con il suo stile di gioco, che richiede un perfetto equilibrio tra fase offensiva e organizzazione tattica. Il Milan intende quindi garantire ad Alexander Sorloth un ruolo centrale nel progetto sportivo, offrendogli una maglia da titolare e una continuità di impiego superiore rispetto a quella attuale. Questa prospettiva rappresenta un fattore decisivo per il giocatore, che vuole aumentare il proprio minutaggio e migliorare i propri numeri. Il trasferimento a Milano può favorire una crescita professionale che finora non è mai arrivata: Sorloth, infatti, è un autentico giramondo e ha sempre cambiato squadra, per un motivo o per un altro.

Il club vuole mantenere il suo equilibrio finanziario senza rinunciare alla qualità della rosa. Questa linea guida ha portato al sorpasso definitivo rispetto a Dusan Vlahovic e Robert Lewandowski, che restano dei profili di alto livello ma non compatibili con le attuali strategie del club.