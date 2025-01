Turris, Capriola lascia la gestione nelle mani del deferito Piedepalumbo. In arrivo un -6

Turris, Ettore Capriola lascia la gestione sportiva a Piedepalumbo

Il futuro della Turris è sempre più avvolto nel mistero. Dopo l’ennesimo deferimento da parte della FIGC, che questa volta ha colpito anche Ettore Capriola in prima persona per la solita dichiarazione non veridica, e che preannuncia almeno una penalizzazione di 6 punti (come confermato dall’esperto giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicola Binda), lo stesso amministratore della Sport and Leisure Srl ha annunciato un parziale passo indietro dovuto a impegni personali e professionali.

Turris, Capriola saluta e lascia la gestione sportiva nelle mani di Piedepalumbo ma rimane proprietario

L’intera gestione sportiva e tecnica è stata lasciata nelle mani di Antonio Piedepalumbo, nuovamente segnalato dalla Co.Vi.SoC. con l’aggravante della recidiva per non aver provveduto al pagamento di quota parte degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati e delle rate degli incentivi all’esodo per le mensilità di settembre e ottobre 2024.

Capriola ha approfittato della sosta per le festività natalizie, per defilarsi con una lettera in cui, dopo aver sottolineato di “aver assicurato nei mesi scorsi il supporto necessario alla società“, ha specificato di aver lasciato la gestione della parte tecnica e sportiva a Piedepalumbo, che “nelle prossime ore renderà noto il nuovo organigramma dirigenziale sportivo”.

Intanto, si attende il nome del nuovo allenatore, mentre negli ultimi giorni alcuni calciatori della squadra, secondo indiscrezioni, sarebbero stati sfrattati dai propri appartamenti per non essere riusciti a pagare gli affitti non avendo ricevuto gli indennizzi concordati.

Sullo sfondo, appare non essere mai tramontata la possibilità di un ritorno della famiglia Colantonio.

Il comunicato ufficiale della FIGC:

S.S. TURRIS calcio s.r.l. – Antonio Piedepalumbo, all’epoca dei fatti amministratore unico della Turris Calcio, è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024, al pagamento di quota parte degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati e delle rate degli incentivi all’esodo per le mensilità di settembre ed ottobre 2024.

Lo stesso dirigente è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi agli emolumenti ed alle rate degli accordi di incentivi all’esodo, dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di settembre ed ottobre 2024.

Ettore Capriola, dirigente tesserato per la Turris Calcio, è stato deferito per avere, in data 16 dicembre 2024, sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione attestante circostanze non veridiche.

La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte ai propri tesserati, nonché a titolo di responsabilità propria. Alla società ed al sig. Antonio Piedepalumbo è stata, altresì, contestata la recidiva, ex art.18, comma 1, C.G.S.

La lettera di Ettore Capriola

In occasione del nuovo anno porgo a tutti i tesserati, atleti e tifosi corallini i miei più sentiti auguri di buon anno.

L’augurio è che il 2025 possa rappresentare un momento di ripartenza e di riscatto per tutta la grande famiglia biancorossa, che merita soddisfazioni e serenità.

Dopo aver assicurato nei mesi scorsi il supporto necessario alla società, comunico che, per motivi personali ed impegni lavorativi già precedentemente assunti, l’intera parte tecnica e gestionale sportiva della prima squadra sarà proseguita dal sig. Antonio Piedepalumbo, già Amministratore Unico e Direttore Generale del club, il quale, nel pieno esercizio delle sue funzioni amministrative, provvederà nelle prossime ore a rendere noto il nuovo organigramma dirigenziale sportivo, definendo ruoli e competenze delle figure coinvolte, con l’obiettivo di garantire una riorganizzazione del club.

Confido che questa nuova struttura organizzativa possa contribuire a dare maggiore stabilità e prospettiva alla gestione sportiva, in un momento così delicato per la nostra amata Turris.

Concludo rinnovando i miei migliori auguri e ribadendo l’impegno della nostra società nel continuare a lavorare per il bene del club ed anche della sua tifoseria.

Ettore Capriola

Sport and Leisure S.r.l.